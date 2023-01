Gartner prevê que gastos mundiais com TI crescerão 2,4% em 2023

Inflação limita o poder de compra dos consumidores, mas gastos corporativos com TI permanecem fortes

SÃO PAULO, 23 de janeiro de 2023 /PRNewswire/ -- Os gastos mundiais com TI devem totalizar US$ 4,5 trilhões em 2023, montante que representa um aumento de 2,4% em relação a 2022, segundo a mais nova pesquisa do Gartner, líder mundial em pesquisa e aconselhamento para empresas. A nova projeção está abaixo da previsão de crescimento do trimestre anterior, que indicava alta de 5,1%. Embora a inflação continue a corroer o poder de compra dos consumidores e a reduzir os custos com dispositivos, espera-se que os gastos corporativos com TI permaneçam fortes.

"Consumidores e empresas estão enfrentando realidades econômicas muito diferentes", afirma John-David Lovelock, Vice-Presidente e Analista do Gartner. "Enquanto a inflação está devastando os mercados de consumo, contribuindo para demissões em empresas B2C, as organizações continuam a aumentar seus gastos em iniciativas de negócios digitais, apesar da desaceleração econômica mundial. O Gartner acredita que uma economia turbulenta mudou o contexto das decisões de negócios e pode fazer com que os CIOs (Chief Information Office) fiquem mais hesitantes, atrasem decisões ou reordenem prioridades. Vimos isso em ação com a reorganização ocorrendo entre algumas empresas B2B, especialmente aquelas que investiram em crescimento. No entanto, os orçamentos de TI não estão impulsionando essas mudanças e os gastos permanecem à prova de recessão."

Os segmentos de software e serviços de TI têm projeção de crescimento de 9,3% e 5,5% em 2023, respectivamente. O Gartner prevê que o segmento de dispositivos caia 5,1% este ano, à medida que consumidores e organizações prolonguem os ciclos de atualização de dispositivos.

Previsão mundial do Gartner para gastos com TI (em bilhões de dólares)



Gastos em 2022 Crescimento em 2022 (%) Gastos em 2023 Crescimento em 2023 (%) Soluções de Data Center 212,3 12,0 213,8 0,7 Software 783,4 7,1 856,0 9,3 Dispositivos 722,1 -10,6 685,6 -5,1 Serviços de TI 1.244,7 3,0 1.312,5 5,5 Serviços de Comunicação 1.422,5 -2,4 1.423,3 0,1 TI Geral 4.385,2 -0,2 4.491,4 2,4

Fonte: Gartner (Janeiro de 2023)

"Durante o auge da pandemia, colaboradores e consumidores fizeram atualizações tecnológicas de tablets, notebooks e telefones celulares devido à educação e ao trabalho remotos", diz Lovelock. "Sem um motivo convincente para uma nova atualização, os dispositivos estão sendo usados por mais tempo e, com isso, o mercado está sofrendo."

Mercado de trabalho afeta gastos com serviços de TI — As taxas de vagas de emprego abertas têm aumentado a cada trimestre e a alta competição por talentos está desafiando os CIOs em busca de profissionais de TI mais qualificados, o que vem limitando o desenvolvimento das empresas que lutam para crescer sem os profissionais necessários.

Simultaneamente, à medida que os gastos com software continuam a aumentar, o mercado de serviços de TI também está crescendo conforme as organizações procuram trazer pessoal externo de TI para implementação e suporte. Diante disso, os gastos com consultoria devem chegar a US$ 264,9 bilhões em 2023, um aumento de 6,7% em relação a 2022.

"Os CIOs estão perdendo a competição por talentos", destaca Lovelock. "Os gastos com serviços de TI estão crescendo mais rapidamente do que os serviços internos em todos os setores. Trabalhadores de qualificados na área de TI estão migrando de empresas do setor corporativo para fornecedores de serviços de tecnologia que podem acompanhar o aumento dos requisitos salariais ou indo a procura de oportunidades de desenvolvimento e novas perspectivas de carreira."

