Gartner prevê que gastos mundiais com TI crescerão 5,5% em 2023

Despesas com TI aumentarão em todas as regiões, apesar da turbulência econômica global

SÃO PAULO, 14 de abril de 2023 /PRNewswire/ -- O Gartner, líder mundial em pesquisa e aconselhamento para empresas, prevê que os gastos mundiais com TI devem totalizar 4,6 trilhões de dólares em 2023, o que representa um aumento de 5,5% em relação a 2022. Apesar da contínua turbulência econômica global, todas as regiões do mundo devem ter um crescimento positivo nos gastos de TI em 2023.

"Os ventos contrários macroeconômicos não estão desacelerando a transformação digital", afirma John-David Lovelock, vice-presidente e analista do Gartner. Segundo ele, "os gastos com TI permanecerão fortes, mesmo com muitos países com PIB (Produto Interno Bruto) estável e previsão de inflação alta em 2023. A priorização será crítica, pois os CIOs (Chief Information Officers) buscam otimizar os gastos enquanto usam tecnologias digitais para transformar a geração de valor de suas empresas, assim como melhorar as receitas e as interações com os clientes".

O segmento de software terá um crescimento de dois dígitos este ano, à medida que as empresas priorizarão os investimentos para obter vantagens competitivas por meio de maior produtividade, automação e outras iniciativas de transformação. Por outro lado, o segmento de dispositivos cairá aproximadamente 5% em 2023, devido ao declínio do poder de compra e à falta de incentivo para aquisição.

Pesquisa Gartner sobre gastos com TI (em milhões de dólares)



2022 Gastos 2022 Crescimento (%) 2023 Gastos 2023 Crescimento (%) 2024 Gastos 2024 Crescimento (%) Data Center 216.095 13,7 224.123 3,7 237.790 6,1 Dispositivos 717.048 -10,7 684.342 -4,6 759.331 11,0 Software 793.839 8,8 891.386 12,3 1.007.769 13,1 IT Services 1.250.224 3,5 1.364.106 9,1 1.502.759 10,2 Communications

Services 1.424.603 -1,8 1.479.671 3,9 1.536.156 3,8 Total 4.401.809 0,5 4.643.628 5,5 5.043.805 8,6

Fonte: Gartner (Abril 2023)

À medida que as empresas navegam na contínua turbulência econômica, a divisão entre as tecnologias continuadas e aquelas que impulsionam os negócios é aparente em relação ao crescimento médio geral dos gastos com tecnologia.

"Os CIOs enfrentam um ato de equilíbrio que fica evidente nas dicotomias nos gastos com TI", diz o analista do Gartner. Para Lovelock, por exemplo, "há gastos nos mercados de Data Centers suficientes para manter os existentes, mas novos investimentos mudaram para opções em Nuvem, como podemos notar no registro do crescimento dos serviços de TI".

O segmento de serviços de TI continuará sua trajetória de expansão até 2024, impulsionado em grande parte pelo mercado de infraestrutura oferecida como serviço, que deve atingir um crescimento de mais de 30% este ano. Pela primeira vez, o preço é um dos principais impulsionadores do aumento nos gastos nos segmentos de serviços em Nuvem, em vez de apenas o aumento no uso.

CEOs (Chief Executive Officers) devem se preparar para a interrupção

O colapso do Silicon Valley Bank, do Signature Bank e do Credit Suisse criou uma onda de choque no setor bancário e, também, na área de tecnologia. Embora a exposição permaneça relativamente contida, as startups de tecnologia provavelmente enfrentarão novos questionamentos dos stakeholders (partes interessadas), clientes já conquistados e do mercado em geral.

"Esse não é apenas um problema de tecnologia, pois essas empresas emprestaram dinheiro para startups de todos os tipos, e não apenas as de TI", destaca o analista. "Os líderes devem garantir urgentemente que estão levando suas organizações adiante, conservando o capital de giro, monitorando o impacto financeiro, garantindo o acesso a crédito e observando de perto o talento e a cultura corporativa. Uma vez que a organização esteja devidamente preparada, os CEOs de empresas de tecnologia devem redirecionar e envolver os funcionários para encontrar, acelerar e executar novas oportunidades de mercado".

A escassez de talentos tecnológicos continua em meio a demissões

Mesmo com as demissões impactando a indústria de tecnologia em geral, ainda há uma escassez crítica de mão de obra de TI qualificada. A demanda por talentos nessa área supera em muito a oferta, o que continuará até pelo menos 2026, com base na previsão do Gartner.

"As demissões em tecnologia não significam que a escassez de talentos de TI acabou", explica Lovelock. "Os gastos com TI em serviços internos estão diminuindo em todos os setores e as empresas não estão acompanhando os aumentos salariais. Como resultado, as companhias irão gastar mais dinheiro para reter menos funcionários e terão que recorrer a empresas de serviços de TI para preencher as lacunas".

A metodologia de previsão de gastos de TI do Gartner depende de uma análise rigorosa das vendas de mais de mil fornecedores de toda a gama de produtos e serviços de TI. O Gartner usa técnicas de pesquisa primária, complementadas por fontes de pesquisa secundárias, para construir um banco de dados abrangente do mercado.

A previsão trimestral de gastos com TI do Gartner oferece uma perspectiva única sobre os investimentos em tecnologia os segmentos de hardware, software, serviços de TI e de telecomunicações. Esses relatórios ajudam os clientes a entenderem melhor as oportunidades e os desafios do mercado.

Sobre o Gartner

O Gartner é líder mundial em pesquisa e aconselhamento para empresas. Destaca-se por fornecer insights, conselhos e ferramentas indispensáveis para líderes de negócios alcançarem suas prioridades de missão crítica e para desenvolverem organizações de sucesso no futuro. A combinação incomparável de pesquisas com informações para a tomada de decisões mais inteligentes é liderada por especialistas que dominam os assuntos que mais importam para os negócios. O Gartner oferece recursos confiáveis e atua como um parceiro fundamental para mais de 15.000 empresas de todos os setores. Atua com uma equipe de especialistas composta por mais de 16 mil associados, possui mais de 90 escritórios em todo o mundo e fatura US$ 4,7 bilhões ao ano. Para saber mais sobre como o Gartner ajuda executivos com poder de decisão a impulsionarem o futuro de seus negócios, visite: www.gartner.com .

