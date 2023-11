Gartner prevê que os gastos mundiais com TI crescerão 8% em 2024

Investimento em IA apoia o crescimento dos gastos com TI, mas os impactos da Inteligência Artificial Generativa não serão sentidos até 2025

SAO PAULO, 7 de novembro de 2023 /PRNewswire/ -- O Gartner, líder mundial em pesquisa e aconselhamento para empresas, prevê que os gastos mundiais com TI para 2024 devem chegar a US$ 5,1 trilhões, o que representa um aumento de 8% em relação a 2023. Embora a Inteligência Artificial Generativa (GenAI) ainda não tenha tido um impacto significativo nos gastos com TI, o investimento em Inteligência Artificial (IA) de forma mais ampla está apoiando o crescimento geral dos gastos com TI.

"Em 2023 e 2024, pouquíssimos gastos com TI estarão vinculados à Inteligência Artificial Generativa", afirma John-David Lovelock, Distinguished VP Analyst do Gartner. "No entanto, as empresas continuam investindo em IA e automação para aumentar a eficiência operacional e preencher as lacunas de talentos de TI. O hype em torno da GenAI está apoiando essa tendência, pois os CIOs (Chief Information Officers) reconhecem que os projetos de IA de hoje serão fundamentais para o desenvolvimento de uma estratégia para que a GenAI seja incluída nos orçamentos de TI a partir de 2025."

Aumentos nos preços de Nuvem reforçam os gastos com software e serviços de TI

Os segmentos de software e serviços de TI terão crescimento de dois dígitos em 2024, em grande parte impulsionados pelos gastos com Nuvem. O Gartner prevê que os gastos globais com serviços de Nuvem Pública aumentem 20,4% em 2024 e, da mesma forma como ocorreu em 2023, a fonte de crescimento será a combinação de aumentos de preços de fornecedores de Nuvem e maior utilização.

Embora o efeito da inflação sobre os consumidores e as empresas tenha afetado o mercado de dispositivos ao longo de 2022 e 2023, os gastos com dispositivos começarão a se recuperar modestamente em 2024, crescendo 4,8%.

Previsão mundial de gastos com TI (milhões de dólares americanos)



Gastos em 2022 Crescimento em 2022 Gastos em 2023 Crescimento em 2023 Gastos em 2024 Crescimento em 2024 Data Center 227.021 19,7 % 237.703 4,7 % 260.221 9,5 % Dispositivos 766.279 -6,3 % 689.288 -10,0 % 722.472 4,8 % Software 811.314 10,7 % 916.240 12,9 % 1.042.386 13,8 % Serviços de TI 1.305.699 7,5 % 1.401.038 7,3 % 1.547.349 10,4 % Serviços de Comunicação 1.423.128 -1,9 % 1.449.286 1,8 % 1.497.345 3,3 % Gastos Totais de TI 4.533.441 2,9 % 4.693.556 3,5 % 5.069.773 8,0 %

Fonte: Gartner (Outubro de 2023)

Os gastos com segurança cibernética também estão impulsionando o crescimento no segmento de software. Na pesquisa Gartner CIO and Technology Executive Survey de 2024, 80% dos CIOs informaram que planejam aumentar os gastos com segurança cibernética/informacional em 2024, a principal categoria de tecnologia para aumentar o investimento.

"A n Artificial criou um novo medo de segurança para as organizações", diz Lovelock. "O Gartner projeta um crescimento de dois dígitos em todos os segmentos de gastos com segurança empresarial para 2024."

Fadiga de mudança dos CIOs atrasa novos gastos com TI

Os CIOs estão sofrendo com a fadiga da mudança, que muitas vezes se manifesta como uma hesitação em investir em novos projetos e iniciativas. Isso está empurrando uma parte dos gastos de TI de 2023 para 2024, uma tendência que deve continuar em 2025.

"Diante de uma nova onda de pragmatismo, restrições de capital ou preocupações com margens, os CIOs estão adiando alguns gastos com TI", afirma Lovelock. "As empresas estão mudando a ênfase dos projetos de TI para controle de custos, eficiências e automação, ao mesmo tempo em que reduzem as iniciativas de TI que levarão mais tempo para gerar retornos."

A metodologia de previsão de gastos com TI do Gartner se baseia fortemente em uma análise rigorosa das vendas de mais de mil fornecedores em toda a gama de produtos e serviços de TI. O Gartner usa técnicas de pesquisa primária, complementadas por fontes de pesquisa secundária, para criar um banco de dados abrangente de informações sobre o mercado no qual baseia sua previsão.

A previsão trimestral de gastos com TI do Gartner oferece uma perspectiva única sobre os gastos com TI nos segmentos de hardware, software, serviços de TI e telecomunicações. Esses relatórios ajudam os clientes do Gartner a entender as oportunidades e os desafios do mercado. A mais recente pesquisa de previsão de gastos com TI está disponível para os clientes do Gartner no "Gartner Market Databook, 3Q23 Update."

Sobre o Gartner

O Gartner, Inc. é a principal empresa de pesquisa e consultoria do mundo e membro do S&P 500. Fornecemos aos líderes de negócios insights, conselhos e ferramentas indispensáveis para alcançarem suas prioridades em missões críticas e para desenvolverem companhias de sucesso no futuro. Nossa combinação incomparável de pesquisas lideradas por especialistas e orientadas por profissionais e baseadas em dados aconselha os clientes para a tomada de decisões corretas sobre os assuntos que mais importam. Somos confiáveis como um recurso de apoio e parceiro crítico para mais de 15.000 companhias, em mais de 100 países – por meio de todas as principais funções e para todos os tipos de empresa. Para saber mais como ajudamos executivos com poder de decisão a impulsionarem o futuro dos negócios, visite www.gartner.com ou siga notícias e atualizações do Gartner para executivos de TI no Twitter e LinkedIn usando #GartnerIT.

FONTE Gartner