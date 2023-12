Gartner prevê que práticas de IA e de engenharia de plataforma alcançarão a adoção generalizada em dois a cinco anos

Até 2027, 50% dos engenheiros de software utilizarão ferramentas de codificação com Machine Learning

SÃO PAULO, 7 de dezembro de 2023 /PRNewswire/ -- O Gartner, líder mundial em pesquisa e aconselhamento para empresas, prevê que tecnologias transformacionais, incluindo a Engenharia de Software aumentada por Inteligência Artificial (AIASE), Assistentes de Codificação com Inteligência Artificial e Engenharia de Plataformas, irão alcançar a adoção generalizada em um período de 2 a 5 anos. A previsão está no novo Hype Cycle de Engenharia de Software do Gartner.

"A Engenharia de Software aumentada por Inteligência Artificial e alimentada por Machine Learning (aprendizado de máquina) está mudando a maneira como o software é criado, testado e operado. Com isso, cresce a necessidade de uma Inteligência Artificial responsável ", diz Dave Micko , Diretor Sênior e Analista do Gartner. "Práticas como a Engenharia de Plataforma começarão a inserir insights de sistemas já implantados nos sistemas em desenvolvimento."

Essas tecnologias, juntamente com outras, estão atingindo o pico das expectativas infladas e o benefício transformacional que se espera que tenham na Engenharia de Software nos próximos anos pode ter um impacto significativo nos modelos de negócios de uma empresa, impulsionando novas estratégias e táticas.

O Gartner prevê uma série de mudanças:

Assistentes de Codificação com Inteligência Artificial: O Gartner prevê que até 2027, 50% dos Engenheiros de Software das empresas usarão ferramentas de codificação com Machine Learning, em comparação com menos de 5% que temos atualmente. Produtos de geração de código baseados em modelos fundamentais podem gerar sugestões complexas e mais longas, resultando em um aumento significativo na produtividade dos desenvolvedores. Devido à demanda por software exceder a capacidade da maioria das empresas, os desenvolvedores existentes estão sobrecarregados e incapazes de construir recursos com a rapidez necessária ou encontrar satisfação em seu trabalho. Os assistentes de codificação com Inteligência Artificial estão surgindo como aceleradores para impulsionar a produtividade e a felicidade dos técnicos. Ao lidar com tarefas rotineiras, os assistentes permitem que desenvolvedores se concentrem em atividades de maior valor. Isso permite que as empresas entreguem mais recursos mais rapidamente com equipes existentes.

Engenharia de Software Aumentada por Inteligência Artificial: O ciclo de vida do desenvolvimento de software inclui tarefas rotineiras e repetitivas, como criação de códigos funcionais e testes, que ferramentas de Engenharia de Software aumentada por Inteligência Artificial podem automatizar. Isso permite que os Engenheiros de Software concentrem seu tempo, energia e criatividade em atividades de alto valor, como o desenvolvimento de recursos. Juntamente com construtores de software mais produtivos, envolvidos e felizes, os benefícios do uso de Engenharia de Software aumentada por Inteligência Artificial incluem a alocação de sua capacidade para iniciativas de negócios de maior prioridade e complexidade, ajudando as equipes de qualidade a desenvolverem testes autorreparáveis e caminhos de códigos não-óbvios que detectam problemas, oferecem correções e geram automaticamente cenários de teste.

Engenharia de Plataformas: Para ajudar a gerenciar a complexidade do ecossistema tecnológico, muitas empresas digitais estão adotando práticas de engenharia de plataformas para fornecer sistemas mais consistentes, integrados e seguros para suas equipes de desenvolvimento e produtos. A engenharia de plataformas concentra-se em fornecer ferramentas, capacidades e processos de autoatendimento que ajudam os usuários da plataforma a entregarem valor comercial, ao mesmo tempo que gerenciam custos e riscos.

Gartner prevê que até 2026, 80% das empresas de Engenharia de Software irão posicionar suas equipes responsáveis por plataformas como fornecedores internos de serviços, componentes e ferramentas reutilizáveis para a entrega de aplicativos.

