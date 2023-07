Gartner revela que 81% dos CIOs pretendem aumentar suas equipes de TI em 2023

Executivos de grandes empresas estão usando táticas para reter talentos e atender às demandas críticas de negócios

SÃO PAULO, 31 de julho de 2023 /PRNewswire/ -- O Gartner, líder mundial em pesquisa e aconselhamento para empresas, anuncia que 81% dos CIOs (Chief Executive Officers) de grandes empresas planejam aumentar o número de funcionários de TI em 2023. Apenas 14% esperam que suas equipes de TI diminuam e 5% esperam que o número de funcionários permaneça o mesmo.

"Atrair e reter talentos tecnológicos continuam sendo críticos e motivos de preocupação para os CIOs", afirma Jose Ramirez, analista sênior do Gartner. "Mesmo com os avanços na Inteligência Artificial, o Gartner prevê que o impacto global no trabalho será neutro nos próximos anos devido aos atrasos que teremos na adoção corporativa, ao tempo necessário para implementação e às curvas de aprendizado", diz o analista, destacando que a pesquisa do Gartner foi realizada de outubro a novembro de 2022 com mais de 500 executivos de TI de grandes empresas, com faturamento de mais de US$ 1 bilhão, da América do Norte, Europa e Ásia.

Por que os CIOs planejam aumentar o número de funcionários de TI em 2023

"As empresas investiram em várias iniciativas digitais nos últimos dois anos, sendo a excelência operacional e a experiência dos clientes como as atividades mais populares", explica Ramirez. Ainda assim, segundo ele, essas iniciativas geralmente não atendem às necessidades das empresas com a rapidez necessária. Prova disso é que 67% dos CIOs de grandes empresas planejam aumentar o número de funcionários das áreas de TI em 2023 em pelo menos 10% para apoiar as iniciativas digitais de suas empresas.

Enquanto os CIOs procuram expandir suas equipes de TI, muitos enfrentaram obstáculos na contratação devido às condições econômicas. Por causa da volatilidade econômica predominante, 41% dos CIOs de grandes empresas relatam lentidão nas contratações para funções de TI, 35% indicam redução dos orçamentos de TI e 29% revelam congelamento nas contratações de tecnologia.

Medidas da área de TI em resposta à volatilidade econômica

"Os CIOs estão adotando medidas proativas para combater a volatilidade econômica, relaxando os requisitos geográficos e de função para expandir o pipeline de talentos de TI", diz Ramirez.

A pesquisa do Gartner também descobriu que os profissionais que atuam em tempo integral (FTEs) são a maior parte do time de técnicos das grandes empresas. Funcionários de TI em tempo integral realizam 56% das atividades, enquanto avanços tecnológicos, como automação e trabalho agilizado pela Inteligência Artificial, representam pouco mais de 9% das ações. "Essa dependência dos funcionários contratados por tempo integral para atender às demandas da transformação digital explica a razão que motiva os CIOs de grandes empresas a planejarem aumento de seus times de especialistas em TI em 2023", afirma o analista do Gartner.

Como os CIOs planejam aprimorar os talentos de TI

Com a crescente demanda por talentos de TI, os CIOs de grandes empresas buscam durante o processo de contratação os conhecimentos técnicos necessários, habilidades interpessoais (por exemplo, comunicação, gerenciamento de relacionamento) e capacidade para adequação cultural. Os CIOs de grandes empresas citam segurança cibernética, plataformas de Nuvem e experiência dos clientes como as três habilidades técnicas mais críticas em 2023.

Quase metade dos CIOs de grandes empresas pretendem investir em programas de treinamento para aprimorar e requalificar a equipe de TI, garantindo que os times tenham funções, habilidades e capacidades relevantes para atenderem aos objetivos das empresas. 46% dos CIOs planejam ter equipes de fusão e automatizar os fluxos de trabalho para liberar tempo de TI para novas funções.

"Recrutar o especialista em TI certo leva tempo e planejamento, especialmente para habilidades como arquitetura de sistemas, segurança cibernética, computação em Nuvem e desenvolvimento ágil de software", afirma Ramirez. "A recomendação do Gartner é se certificar que a TI tenha funções, habilidades e capacidades relevantes para atender aos objetivos empresariais. Isso pode exigir a adoção de um modelo de força de trabalho que comine TI com experiencia nos negócios."

Conheça mais as principais prioridades para CIOs e executivos de tecnologia na Agenda 2023 do CIO.

