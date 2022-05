Gas Entec, la filiale d'AG&P, achève la conversion d'un méthanier de gaz naturel liquéfié (GNL) pour construire la première unité modulaire de regazéification flottante de GNL (M-FSRU) en exploitation au monde pour KARMOL

Gas Entec, la filiale d'AG&P, est un leader mondial du marché de la conversion des méthaniers de GNL en FSRU. Gas Entec est responsable de l'ingénierie, de la gestion de projet, de l'amélioration de la longévité, de la mise en cale sèche, de l'installation de l'équipement, de l'amélioration et des tests des navires, ainsi que de tous les travaux de mise en service. Pour le projet KARMOL, Gas Entec était responsable de la conception complète, y compris la planification d'avant-projet, l'ingénierie de conception de base, de détail et de production, l'approbation de classe et le développement, la fourniture de la technologie de regazéification, la gestion de projet, les tests et la mise en service d'équipements et de systèmes de regazéification essentiels, et les travaux d'installation pour la construction du premier M-FSRU flottant à base de GNL au monde.

En un temps record, Gas Entec a conçu le terminal de regazéification maritime M-FSRU à base de GNL pour y inclure plusieurs innovations convaincantes :

Évolutivité : la technologie brevetée et exclusive RegasTainer® de Gas Entec offre la flexibilité nécessaire pour faire passer la capacité du FSRU de 15 à 300 mmscfd avec un temps d'arrêt minimisé, ce qui permet de réutiliser le navire à mesure que les besoins en énergie augmentent sur un marché. Cela signifie que KARMOL est en mesure d'offrir une solution commercialement convaincante à ses clients sans se surcharger de capacité excessive au cours des premières années d'un déploiement.

Commentant le M-FSRU, Gokhan Kocak, membre du conseil d'administration de KARMOL, a déclaré : « C'est un grand moment pour KARMOL et pour l'Afrique. Avec l'achèvement réussi du M-FSRU, le Sénégal sera le premier pays d'Afrique de l'Ouest à effectuer la transition vers l'énergie propre au gaz, remplaçant les carburants à fortes émissions par du GNL. Nous sommes reconnaissants envers GAS Entec d'avoir fait de notre vision une réalité. Leur technologie plug-and-play innovante RegasTainer® a permis de construire le premier M-FSRU au monde capable de s'adapter à la demande du marché. Les résultats des tests de performance ont été jugés « excellents » pour le RegasTainer® de GAS Entec. Nous livrerons de manière fiable du GNL regazéifié à la barge flottante de Karpowership et nous transmettrons fièrement cette énergie propre d'une manière commercialement convaincante au Sénégal, un pays étonnant et à forte croissance. »

M. Chong-Ho Kwak, président-directeur général de GAS Entec, a déclaré : « Nous avons le privilège de servir KARMOL, une grande entreprise avant-gardiste. Nous sommes honorés d'avoir été invités à concevoir et à diriger la conversion du méthanier en un FSRU modulaire. Nous sommes très heureux de livrer au Sénégal ce terminal flottant propre et évolutif qui rend opérationnel le projet Gas-to-Powership® de Karpowership, un leader en Afrique et dans le monde. »

En 2019, Karpowership a créé une coentreprise avec MOL (Mitsui O.S.K. Lines, Ltd.) dont la mission était de devenir le fournisseur de solutions GNL le plus fiable et préférable au monde, sous la marque « KARMOL ». Depuis, KARMOL investit dans des actifs connexes et commercialise conjointement sa solution sur des marchés sélectionnés dans le monde entier. KARMOL travaille actuellement sur 2 projets de Karpowership, afin de les convertir en un projet « LNG to Power » (GNL en électricité).

Atlantic Gulf & Pacific (AG&P) est un leader mondial dans le développement et l'exploitation de solutions de logistique et de distribution de GNL et de gaz. AG&P fournit l'infrastructure nécessaire pour accéder facilement et en toute sécurité au gaz naturel sur des marchés nouveaux et en pleine croissance. Nous agissons en tant que propriétaire et fournisseur de services couvrant le développement, le financement, l'ingénierie, l'approvisionnement, la gestion de projet et la construction d'infrastructures gazières sur terre et en mer, reliant les fournisseurs aux clients en aval. Pour plus d'informations, veuillez visiter www.agpglobal.com .

Norme mondiale en matière de terminaux GNL et de solutions technologiques, Gas Entec mène la transition énergétique vers des carburants plus propres. Basée à Singapour et en Corée du Sud, GAS Entec fournit des solutions complètes de bout en bout pour la chaîne de valeur énergétique et est un leader dans les produits modularisés pour des opérations flexibles et normalisées. Gas Entec continue de lancer des innovations qui apportent le GNL aux personnes et aux entreprises de la manière la plus propre et la plus efficace possible. Pour plus d'informations, veuillez visiter www.gasentec.com .

