Gastech Virtual Summit impulsa el mandato para la transición energética

Los líderes energéticos identifican la diversificación hacia una energía más verde como prioridad para el crecimiento de negocios a largo plazo y las ambiciones de cero neto

Gastech Virtual Summit Strategic Conference contó con los responsables de la toma de decisiones más poderosos de la industria del gas, el LNG y la energía

LONDRES, 12 de septiembre de 2020 /PRNewswire/ -- Las observaciones finales de la Gastech Virtual Summit han tenido lugar hoy. La Cumbre ha puesto el centro de atención en la importancia del gas en la creciente demanda de energía a nivel mundial y ha destacado la resiliencia de la industria frente a la volatilidad de los precios, COVID-19 y los cambios en la agenda ambiental. Las compañías de gas son ahora empresas energéticas, con el mandato compartido para impulsar un futuro de energía baja en carbono.

Chan Chun Sing, Ministro de Comercio e Industria de Singapur, inauguró la Cumbre el lunes 7 de septiembre, poniendo en primer lugar el tema que ha continuado a lo largo de esta semana, la industria del gas, el LNG y la energía que evolucionará y se adaptará para satisfacer las ambiciones de cero carbono neto a mediados de siglo. Durante la apertura Chan Chun Sing dijo; "Como centro de LNG de la región, nuestro gobierno y la industria del gas en Singapur se han embarcado en muchas iniciativas en toda la cadena de valor. Sirven para promover la innovación en el sector y la adopción de estrategias energéticas más sostenibles desde el punto de vista medioambiental."

Gastech tiene una historia exitosa de atraer a los principales consejeros delegados de la industria como ponentes. Los reconocidos programas de conferencias estratégicas y técnicas contaron con más de 200 ponentes, en 89 sesiones de conferencias y presentaciones. Más de 1.500 delegados participaron en la principal plataforma mundial de intercambio de conocimientos de la industria del gas, el LNG y la energía. Cuestiones que afectan al futuro de la industria; seguridad energética del suministro; asequibilidad y sostenibilidad; las perspectivas de recuperación de la demanda y de la inversión; y los cambios en la oferta en un mundo post COVID-19 se han mantenido como temas principales de la agenda.

El Honorable Seamus O'Regan, Ministro de Recursos Naturales de Canadá se dirigió a los delegados durante una conferencia magistral el lunes, liderando el mandato de la Cumbre para la transición energética, afirmando que "así como nuestro objetivo de emisiones netas cero para 2050 necesita nuestra industria del petróleo y el gas, nuestra industria del petróleo y el gas necesita cero neto. Debemos avanzar ahora en nuestra misión común, una economía cero neto para 2050, una economía global que sigue creciendo y una transición energética que no deja a nadie atrás."

Joseph McMonigle, secretario general del International Energy Forum abrió el día 2 de la conferencia con un discurso, y dijo: "La pandemia aumenta los desafíos al impulsar aún más la brecha de demanda en la próxima década. Esto abre una nueva ventana de oportunidades que permite a la industria del gas desempeñar un papel más importante en el logro de los objetivos climáticos, de aire limpio y de acceso a la energía."

La conversación sobre la respuesta colectiva necesaria para la transición energética y las estrategias y la innovación que darán forma al futuro de la industria continuaron a lo largo de la Cumbre. Tanto Thomas Siebel, autor, presidente y consejero delegado de C3.ai y Eugene Kaspersky, consejero delegado, Kaspersky impartieron Gastech Tech Talks sobre la transformación digital, Internet de las cosas y seguridad y la criticidad de la tecnología para el futuro energético.

Pratima Rangarajan, consejero delegado de OGCI Climate Investments hizo hincapié en el cambio climático y dijo, "La energía está en el corazón de toda esta actividad, pero simplemente la descarbonización del sistema energético no resuelve el problema climático. Es por eso que es imperativo para todos nosotros, incluso dentro de la industria de la energía, tener una visión del sistema de todo lo que hacemos y trabajar juntos en la descarbonización de nuestros ecosistemas."

El potencial del hidrógeno para desempeñar un papel clave en un futuro de energía limpia, segura y asequible se discutió esta semana, con De La Rey Venter, vicepresidente ejecutivo de Integrated Gas Ventures de Shell diciendo; "¿Cómo de importante es realmente el hidrógeno en el contexto de nuestras aspiraciones climáticas? Dicho de forma contundente, se trata de una misión crítica". El hidrógeno desempeñará un papel importante en la descarbonización de la industria energética, esta semana se lanzó Gastech Hydrogen Exhibition and Conference, co-ubicada con Gastech, el evento que permitirá impulsar el desarrollo del hidrógeno e invertir para reunirse en Singapur el próximo mes de septiembre.

Impulsando la industria del gas, el LNG y la energía hacia un futuro energético más limpio, los ponentes de la Cumbre incluyeron a Lorenzo Simonelli, presidente y consejero delegado de Baker Hughes; Maarten Wetselaar, Integrated Gas & New Energies, director y miembro del comité ejecutivo en Shell; Laurent Vivier, vicepresidente de Gas, Total; Mike Sabel, co-consejero delegado, co-presidente y fundador, Venture Global LNG; Jerome Schmitt, presidente, Oil & Gas Climate Initiative; Alex Volkov, vicepresidente, Global LNG Marketing, ExxonMobil; Francis Fannon, secretario adjunto para el Bureau of Energy Resources, United States Department of State; Shawn Tupper, viceministro asociado de Recursos Naturales, Canadá; Hon. Dale Nally, ministro asociado de gas natural y electricidad, Gobierno de Alberta; Irtiza Sayyed, presidente, ExxonMobil LNG Market Development Inc; Prabhat Singh, presidente y director administrativo, Petronet LNG; Atsunori Takeuchi, consejero delegado, director general de LNG Optimization & Trading Department, Tokyo Gas; Faisel Khan, responsable financiero, Sempra LNG; Anatol Feygin, responsable comercial, Cheniere; Thomas Siebel, autor y presidente y consejero delegado, C3.ai; De La Rey Venter, vicepresidente ejecutivo, Integrated Gas Ventures, Shell; Niek den Hollander, miembro de la junta de Uniper SE; Keisuke Sadamori, director, Energy Markets and Security, International Energy Agency; Sanjiv Lamba, vicepresidente ejecutivo, APAC, Linde; Thorbjoern Fors, vicepresidente ejecutivo, Industrial Applications, Siemens Energy y Dan Feldman, socio, Shearman & Sterling.

Nick Ornstien, vicepresidente de energía para dmg events dijo: "La Gastech Virtual Summit ha proporcionado información avanzada sobre las últimas estrategias comerciales y tendencias que dominan la industria del gas, el LNG y la energía, proporcionando a los delegados información rápida sobre la mejor manera de alinear los modelos de negocio para el panorama post-pandemia."

La Gastech Virtual Summit 2020 se estaba celebrando en lugar de la exposición y conferencia Gastech, que se celebrará en Singapur esta semana. dmg events y el Consejo de Administración de Gastech, en consulta con Enterprise Singapore y el Consejo de Turismo de Singapur, tomaron colectivamente la decisión de posponer ese evento, al 13 - 16 de septiembre de 2021, debido a las preocupaciones en torno a la pandemia mundial, la accesibilidad y el bienestar de ponentes, delegados, expositores y visitantes.

Durante casi 50 años, Gastech ha estado en el corazón de la conversación de gas, LNG y energía. A medida que el mundo comienza a emerger de la sombra de COVID-19, la Gastech Virtual Summit se involucrará y abordará los temas clave y las oportunidades más prometedoras para las industrias de gas, LNG y energía en la 4ª era industrial.

Celebrándose del 7 al 11 de septiembre de 2020, Gastech Virtual Summit proporcionará liderazgo y dirección a medida que las industrias de gas, LNG y energía buscan encontrar un equilibrio entre las prioridades comerciales y su licencia para operar, en un mundo posterior a COVID-19. Con énfasis en la innovación tecnológica; dinámica de la oferta y la demanda; la evolución de las asociaciones; personas, talento, gobernanza e influencia, la Cumbre establecerá la agenda para las industrias mundiales de gas, LNG y energía para las próximas décadas.

