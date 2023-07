Gastos com viagens, turismo e hospedagens e alimentação fora do lar na região de Campinas devem somar R$ 9,482 bi em 2023

Abrasel, Campinas Convention e empresas comemoram a expansão do consumo indicada por pesquisa

CAMPINAS, Brasil, 6 de julho de 2023 /PRNewswire/ -- Moradores da Região Metropolitana de Campinas (RMC) devem gastar 9,482 bilhões no ano de 2023 em viagens, turismo e hospedagens, alimentação fora do lar (bares e restaurantes e bebidas), segundo o estudo anual sobre Intenção de Consumo realizado pelo Maps. O valor é superior ao total dispendido no ano passado, de R$ 8.762 bilhões. Para a Associação Brasileira de Bares e Restaurantes (Abrasel) Regional Campinas e o Campinas e Região Convention & Visitors Bureau (CRC&VB) veem o resultado da pesquisa como altamente positiva para os setores, com impacto nos caixas das empresas e geração de empregos.

No grupo de viagens de passeios, turismo, hospedagens e passagens os gastos para 2023 devem somar R$ 2.163 bilhões, contra R$ 1.970 bilhão de 2022, uma alta de 9,8%. Segundo o estudo, o maior volume de gastos com viagens hotéis deverá se concentrar entre as famílias de classe B, com R$ 1.014 bilhão até o final do ano.

O movimento do turismo regional, tanto de negócios como de passeios, também está impactando nos negócios do setor hoteleiro. Segundo o IPC Maps, a região de Campinas conta com 613 empresas enquadradas como Alojamento, 2,5% maior que o número de 2022.

Vanderlei Costa, presidente do CRC&VB, entidade que trabalha pelo fomento da hotelaria e do turismo na região, ressalta que o setor de hospedagem da RMC já vem uma linha ascendente desde janeiro do ano passado, com a retomada dos eventos corporativos e a volta de diversos shows presenciais, o que levou os hotéis a estarem com mais de 60% de sua capacidade de ocupação, índice que vem se mantendo em estabilidade ao longo do ano.

O potencial de consumo na região com viagens em forte expansão, levou os empresários Eduardo Porto, Yandra Gonçalves e Augusto D'Otaviano a criarem a agência Sports Trip neste ano, com foco em turismo esportivo, gastronômico e de experiência. "Dez dos maiores Produto Interno Bruto do Estado estão na RMC, que por si só já mostra o grande potencial de consumo da região para os próximos anos", explica Porto.

No grupo de alimentação fora do lar – restaurantes, bares, padarias e afins - e bebidas, o valor estimado de intenção de consumo para 2023 é de R$ 7.319 bilhões, contra R$ 6.792 bilhões de 2022. Do total, o setor de alimentação fora do lar deve receber R$ 5.839 bi (alta de 8%) e o de bebidas, R$1.479 bi (alta de 6,7%).

Matheus Mason, presidente da Abrasel Regional Campinas vê como positivo o estudo. "Os estabelecimentos de alimentação fora do lar ainda trabalham para recuperar as perdas da pandemia e a indicação do aumento na intenção de gastos traz um alento para o setor", afirma. "Uma pesquisa realizada pela Abrasel com os associados da região aponta que 45% trabalham com lucro, 18% ainda sentem prejuízo e 37% estão estáveis."

Mason também ressalta que o aumento de gastos traz impactos positivos, como a geração de novos empregos e renda para famílias. "Vale lembrar que o setor é o maior gerador de empregos no Brasil", completa.

Roger Antonio Domingues, diretor da Rede Lanchão, que reúne diversas marcas, confirma os dados do estudo. "Estamos bem otimistas neste ano com o aumento de consumo. "Os números de vendas de nossas lojas nos primeiros meses do ano já confirmam essas expectativas, de crescimento acima desse número, em torno de 12% a 15%, além da quantidade de unidades novas comercializadas não só na região de Campinas, como também em outros estados."

Rodrigo Porto, diretor de Alimentos e Bebidas da Rede Vitória Hotéis, proprietária dos restaurantes Bellini, Kindai, Vitorino (Paulínia) e Vick, (Indaiatuba) ratifica as projeções e estima que a previsão seja superada. "De janeiro a junho, registramos um crescimento superior, de 20%", afirma ele. "O movimento cresceu positivamente neste ano e também sentimos um aumento dos gastos dos clientes", completa.

