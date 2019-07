Gastronomia e negócios

SÃO PAULO, 30 de julho de 2019 /PRNewswire/ -- Promovido pelo LIDE - Grupo de Líderes Empresariais, o Lide Business Dinner reuniu empresários no restaurante Cena Jockey, no Jockey Club de São Paulo, na última noite. A experiência exclusiva uniu gastronomia, com menu desenvolvido pelo chef Ivo Lopes, e uma corrida de cavalos, para um grupo de empresários.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/954346/LIDE_Ivo_Lopes.jpg