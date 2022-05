Gate.io celebra su noveno cumpleaños con una nueva identidad de marca

"Gate.io busca continuamente progresos y avances, a la vez que se mantiene firme en su determinación de ayudar a desarrollar e impulsar el progreso en la industria de las criptomonedas. Creemos que el nuevo logotipo y esquema de colores reflejan las lecciones que hemos aprendido en casi una década de servicio a nuestros usuarios, mientras seguimos esforzándonos por crear una marca innovadora que sea abierta y accesible para todos a nivel mundial".

Nueva identidad de marca de Gate.io

El nuevo eslogan de Gate.io es "Gateway to Crypto". Uno de los factores X de Gate.io es su diversa gama de opciones de altcoins. Este eslogan, seguido de la frase "Trade over 1,400 cryptocurrencies safely, quickly, and easily" (Opere más de 1.400 criptomonedas de manera segura, rápida y fácil), encapsula las características clave de Gate.io. Gate.io es una plataforma global multidivisa a la que cualquier persona del mundo puede acceder fácilmente para invertir en una infinidad de criptomonedas. Este mensaje posiciona a Gate.io como una presencia formidable en mercados clave, tanto nuevos como emergentes.

El nuevo logotipo de Gate.io cuenta con un círculo de 3/4 para representar la inclusión, seguridad y estabilidad de la empresa. El logotipo también tiene un elemento de "bloque", que simboliza las cadenas de bloques. Juntos, el círculo y el bloque forman la letra "G" de Gate.io, que muestra el compromiso de Gate.io de adoptar la floreciente era de la cadena de bloques para crear un mundo digital que combine innovación, confiabilidad y seguridad.

De cara al futuro, Gate.io adopta un nuevo esquema de colores azul y verde que retratan a Gate.io como una marca inclusiva y madura con una plataforma que es equitativamente accesible para todos.

Lanzamiento de las aplicaciones Gate.io Lite App y Mini App

Gate.io también lanzará una importante actualización a su aplicación móvil a fin de permitir que los usuarios opten por una versión "Lite App" dentro de su aplicación insignia, la cual ofrecerá transacciones optimizadas y simplificadas dentro de la aplicación para el trading de criptomonedas. A través de la Lite App, los usuarios pueden acceder sobre la marcha a un conjunto de funciones básicas y esenciales para diferentes activos criptográficos, como ver la percepción del mercado a través de líneas de tendencia fácilmente comprensibles, el depósito de monedas fiat, el cambio de divisas y la configuración de cuentas básicas, etc.

La bolsa también lanzará una Mini App para permitir que los usuarios naveguen en aplicaciones criptográficas de terceros. La Mini App móvil ya está en marcha, mientras que la versión web se está perfeccionando. A medida que se amplía la gama de socios de aplicaciones criptográficas de terceros de Gate.io, se puede acceder a diferentes categorías como compras en línea, viajes, tarjetas de regalo y boletos a través de la Mini App. Esto les permite a los usuarios acceder a múltiples servicios sin tener que registrarse para una cuenta comercial de terceros. Uno de los canales que ya está en marcha en la Mini App es el GameFi Centre, donde los usuarios pueden disfrutar de GameBox, una colección de juegos independientes.

Concursos con USD 9 millones en premios

Junto con los festejos de su 9.° cumpleaños, Gate.io lanzará el 27 de mayo de 2022 una campaña de series del 9.° aniversario, con un total de USD 9.000.000 en premios a repartir.

Por ejemplo, Gate.io lanzará 9.000 cajas misteriosas de NFT de Space Travel que contienen NFT de Space Travel de cinco niveles de rareza. Los usuarios que recolectan los NFT de Space Travel tienen la oportunidad de ganar un depósito de asiento para viajar al espacio. Conozca más detalles al estar pendiente de la campaña de cajas misteriosas de NFT de Space Travel de Gate.io.

Acerca de Gate.io

Fundada en 2013, Gate.io es una de las primeras bolsas de criptomonedas del mundo y es líder entre las plataformas de activos digitales. Gate.io ofrece servicios relacionados con la comercialización de múltiples activos digitales líderes, y ha crecido hasta atender a más de 10 millones de usuarios en todo el mundo. Ha sido constantemente clasificada como una de las 10 principales bolsas de criptomonedas en función de la liquidez y el volumen de operaciones en CoinGecko, y ha sido verificada por el Blockchain Transparency Institute (BTI). Gate.io también recibió una calificación de 4,5 de Forbes Advisor, lo que la convierte en una de las mejores bolsas de criptomonedas en 2021. Además de ser la bolsa principal, Gate.io también ofrece otros servicios como finanzas descentralizadas, investigación y analítica, inversión de capital de riesgo, servicios de billetera, laboratorios y más.

