Gate.io op het punt om de Mirror World NFT Box te lanceren

Mirror World is een spelmatrix met AI-aangedreven virtuele wezens (de Mirrors), die samen met de spelers in het speluniversum vechten. Mirrors zijn volledig interoperabel met alle Play-to-Earn-games in onze matrix. Dit betekent dat iedereen met een pas die pas kan gebruiken voor toegang tot de Mirrors.

Van de bestaande game-wereld ontwerpen omvat Mirror World [Mirrama], een ARPG die Roguelike gameplay combineert, [Brawl of Mirror], een casual op PVP-gebaseerde arena-duellerings-game, en [Beacon], een op SLG gebaseerde game.

Mirror World is een perfecte mix van een virtuele speeltuin, een leuke spelervaring en een bron van echte beloningen. De Mirror NFT is 's werelds eerste intelligente NFT, waarbij elke Mirror is ontworpen met unieke kenmerken, exclusieve kenmerken en rangen. Met het AI-gedreven Soul zijn Mirror NFT's dynamisch en interactief, waardoor houders verbinding kunnen maken met het hele game-ecosysteem. Op dit moment zijn alle 11.000 spiegels voor generatieactiva uitverkocht en geactiveerd om te worden verhandeld.

De Mirror Gen2 NFT-collectie bevat 3 facties: Vida, Xeon en Nova, en binnen elke factie, kan Mirror worden geslagen op gemeenschappelijke, zeldzame, elite-, legendarische en mythische zeldzaamheden, en deze AI-aangedreven activa kunnen worden gebruikt in de Mirror World Matrix.

De Mirror Gen2 NFT , die op Gate.io wordt gelanceerd, kost 50 dollar voor een hoeveelheid van 528 eenheden. Mirror NFT is een kernactivum binnen Mirror World en dient de volgende doelen:

One Pass to Mirror World Matrix (3+ P2E Games Release in 2022)

to Mirror World Matrix (3+ P2E Games Release in 2022) Intelligente virtuele wezens met onafhankelijke persoonlijkheden

Mirror World In-Game Governance

Omdat NFT Box zich blijft uitbreiden en over het algemeen succesvol blijft, zet Gate.io zich in om een verdere bijdrage te leveren aan de ontwikkeling van de GameFi- en NFT- gemeenschappen van de blockchain, en wil het bedrijf deze integratie gebruiken om zijn niet-aflatende inzet toewijding significant te benadrukken.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1828542/Gate_c_rgb.jpg

SOURCE Gate.io