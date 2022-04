Gate.io patrocina a Block World Tour Andorra 2022

MAJURO, Ilhas Marshall, 6 de abril de 2022 /PRNewswire/ -- A Gate.io , uma das principais bolsas de criptomoedas se une ao Block World Tour como patrocinadora oficial da Cúpula de Blockchain, que está sendo realizada no Lauredia Cultural and Congress Center, em Andorra, nos dias 1º e 2 de abril de 2022.

A Block World Tour de dois dias é um evento multicultural global com o objetivo de conectar os principais especialistas do setor e promover vários segmentos do setor de tecnologia de avanço, destacando seus novos desenvolvimentos e inovações.

Com os principais palestrantes do setor de blockchain, a cúpula organiza uma série de atividades educacionais, promovendo a inclusão das pessoas no mundo e setores de Blockchain em expansão, incluindo NFTs, metaverso, DeFi e Web 3.0.

"O futuro do setor bancário será bancos sem dinheiro, será um banco com ativos digitais financeiros"- Edmon Pallerola, durante o Painel Financeiro Distribuído na cúpula.

Membros da equipe da Gate.io, incluindo a diretora de Marketing, Marie Tatibouet, e a diretora de desenvolvimento de negócios, Mariela Tanchez também estão presentes para compartilhar percepções sobre o setor de criptomoedas.

"2022 será o ano em que a Web 3.0 realmente surgirá. Muitas das diferentes tecnologias de blockchain, como protocolos Defi, NFTs, DAOs, estão começando a realmente interagir entre si. Devido aos estágios iniciais em que estamos, tudo ainda é uma experiência beta. No entanto, vamos olhar para trás daqui a alguns anos como este sendo o primeiro ano em que a máquina de tetris começou a se encaixar", disse Marie Tatibouet na Discussão do Painel de Segurança e CEX - DeFi.

Como patrocinadora da Block World Tour de Andorra, a Gate.io tem como objetivo apoiar significativamente o setor de blockchain, uma vez que permanece entre os principais líderes do espaço, melhorando as conexões e a rede para contribuir ainda mais para um futuro de sucesso do setor.

Sobre a Gate.io

Fundada em 2013, a Gate.io é uma das mais antigas exchanges de criptomoedas e líder de mercado. A Gate.io oferece a maioria dos principais ativos digitais e tem mais de 10 milhões de usuários registrados em todo o mundo. É consistentemente classificada como uma das 10 principais exchanges de criptomoedas com base em liquidez e volume de negociação em CoinGecko, e foi verificada pelo Blockchain Transparency Institute (BTI). Além disso, a Gate.io recebeu uma classificação de 4,5 pela Forbes Advisor, tornando-a uma das Melhores Exchanges de Criptomoedas de 2021. Além da principal exchange, a Gate.io também oferece outros serviços, como finanças descentralizadas, pesquisa e análise, investimentos de capital de risco, serviços de carteira e muito mais.

Isenção de responsabilidade:

observe que a Gate.io pode não ser capaz de prestar serviço em escala total em determinados mercados e jurisdições, e a Gate pode restringir ou proibir o uso de todos ou de uma parte dos serviços de locais restritos. Para detalhes sobre os locais restritos, leia os termos de serviço "Seção II Elegibilidade".

