Gate.io se torna a sexta maior plataforma de futuros de criptomoedas

MAJURO, República das Ilhas Marshall, 8 de dezembro de 2021 /PRNewswire/ --A principal plataforma global de ativos digitais, Gate.io, rapidamente se tornou a sexta maior negociadora de futuros de criptomoedas do mundo, tendo subido do 15º lugar há pouco mais de dois meses. A plataforma cresceu em uma taxa muito alta, o que a fez ultrapassar os seus concorrentes, consolidando o lugar da Gate.io no mercado de futuros.

De acordo com os dados fornecidos pela CoinGecko, o volume de negociação de futuros de 24 horas da Gate.io ultrapassou US$ 7,1 bilhões, impulsionando a exchange para a sexta posição em todo o mundo em termos de volume de negociação. A Gate.io oferece contratos de futuros para mais de 185 ativos combinados com USDT e 25 ativos pagos por BTC, incluindo Bitcoin, Ethereum, Solana, Litecoin, Shiba Inu e Sandbox.

"À medida que as condições turbulentas do mercado se tornaram mais aparentes, a plataforma de futuros de criptomoedas da Gate.io cresceu tremendamente no último mês. O boca-a-boca favorável e a variedade de produtos oferecidos tem sido os principais contribuintes para o crescimento de nossa plataforma de futuros. Temos levado a sério o feedback e as sugestões dos usuários para expandir ainda mais nossas ofertas", disse Marie Tatibouet, diretora de marketing da Gate.io.

Os usuários poderão negociar mais de 200 pares de contratos na plataforma com algumas das taxas mais baixas do setor, ao mesmo tempo que exploram algumas de seus recursos inovadores, como bônus contratuais, posições invertidas, análise avançada de contratos e soluções comerciais quantitativas.

No dia 15 de dezembro, a Gate.io lançará o primeiro campeonato de negociação de futuros de criptomoedas do mundo, uma campanha que tem o objetivo de recompensar os usuários que fizeram de nossa plataforma o que ela é hoje. Com prêmios de até 2 milhões de dólares, a Gate.io pretende usar a campanha para elevar sua plataforma de negociação de classe mundial.

Além de oferecer uma potente plataforma de negociação de futuros, a plataforma de negociações à vista da Gate.io também listou mais de 1.100 moedas e tokens, e investiu muito dinheiro para expandir seu mercado de NFT Magic Box e sua plataforma Startup IEO.

Sobre a Gate.io

A Gate.io é uma importante exchange de moedas digitais com mais de 8 milhões de usuários em 190 países em todo o mundo. A plataforma oferece negociação à vista, margem, futuros e contratos, além de produtos DeFi por meio da HipoDeFi, serviços de custódia por meio do Wallet.io, investimentos por meio do Gate Labs, além de sua plataforma dedicada, GateChain. A empresa também oferece um conjunto integrado de produtos, como sua plataforma Startup IEO, mercado de NFT Magic Box, empréstimos de criptomoedas e muito mais.

FONTE Gate.io

SOURCE Gate.io