Gatefy: 8 motivos para usar DMARC para proteger o domínio da sua empresa

Para começar, caso você não saiba, DMARC significa Domain-based Message Authentication, Reporting & Conformance.

Para explicar melhor, o DMARC é um sistema ou tecnologia de autenticação e validação de e-mail. Ele funciona como uma camada de proteção, um protocolo que verifica e relata detalhes sobre o remetente e o destinatário das mensagens.

Assim, o DMARC protege o domínio da empresa e impede que ele seja usado para o envio de e-mails vinculados a ameaças como phishing, engenharia social, spoofing, spam e outras formas de fraude.

A propósito, um ponto-chave: é o proprietário do domínio que define as políticas para bloquear e entregar mensagens e, em seguida, recebe relatórios sobre o uso do domínio.

Clique aqui para baixar o ebook da Gatefy sobre DMARC.

8 motivos para implantar DMARC na sua empresa

1. Previna ciberameaças como phishing, spoofing e impersonation

Ao usar o DMARC, você evita que pessoas mal-intencionadas utilizem o seu domínio para enviar fraudes via e-mails, como ataques de phishing, spoofing e impersonation. Deste modo, o DMARC ajuda a bloquear e-mails maliciosos antes que eles atinjam os seus funcionários, clientes, parceiros e outras pessoas.

2. Garanta que os seus e-mails sejam confiáveis

O DMARC é uma solução que garante a legitimidade dos seus e-mails, pois apenas IPs autorizados podem enviar e-mails do seu domínio. Pense no seguinte: se os hackers utilizam um domínio legítimo, neste caso o domínio da sua empresa, fica muito mais fácil para eles enganar e persuadir as vítimas, que podem ser os seus clientes ou funcionários.

3. Proteja a sua marca contra abusos e golpes

A confiança na marca é um fator determinante para o crescimento de uma empresa. Muitos especialistas em marketing e vendas têm dito isto, já que as pessoas têm se identificado cada vez mais com a marca, e não apenas com produtos e serviços. Imagine o dano que criminosos causam fingindo ser representantes da sua empresa. O DMARC ajuda a proteger a sua marca contra abuso e uso indevido, ou fraude.

4. Ganhe visibilidade sobre o uso do seu domínio

Um dos principais papeis do DMARC é fornecer visibilidade e controle sobre a forma como um domínio vem sendo utilizado. Por meio de relatórios, o DMARC permite que o proprietário do domínio saiba exatamente quem está enviando e-mails em seu nome, quais e-mails estão sendo autenticados, quais e-mails não estão sendo autenticados e por quais motivos.

5. Melhore a capacidade de entrega de e-mails

Os casos de fraude de e-mail estão diretamente vinculados a uma menor capacidade de entrega de e-mails, ou a uma taxa reduzida de entrega de mensagens. É óbvio, certo, já que um domínio usado para fins maliciosos é quase sempre marcado como não confiável após ser capturado. O DMARC ajuda neste ponto, melhorando e aumentando a capacidade de entrega de e-mails legítimos.

6. Defina o que deve ser feito com e-mails que falham na autenticação

O DMARC permite que o proprietário do domínio tenha controle sobre os e-mails que falham na autenticação. Por meio de políticas, o proprietário instrui os provedores e serviços de e-mail a como agir com mensagens que apresentam falhas de autenticação. Basicamente, esses e-mails com problemas podem ser rejeitados ou enviados para a pasta de quarentena.

7. Bloqueie golpes de C-level e BEC

Os golpes de C-level e BEC (Business Email Compromise) são fraudes avançadas que ocorrem quando os invasores personificam pessoas com cargos estratégicos dentro da empresa. Como o DMARC bloqueia remetentes não autorizados, você também pode impedir que o seu domínio seja usado em golpes avançados de e-mail.

8. Reduza custos de suporte ao cliente relacionados a fraudes de e-mail

O e-mail é a plataforma mais usada para ataques cibernéticos. A propósito, é comum que algumas empresas tenham páginas dentro de seus sites dedicadas a alertas sobre golpes e fraudes. Golpes que geralmente acontecem por e-mail. Ao bloquear ameaças, o DMARC ajuda a reduzir os custos de suporte relacionados à fraude.

Por que escolher DMARC com a Gatefy?

Você sabia que a Gatefy oferece uma solução de DMARC? O Gatefy Anti-Fraud Protection foi projetado para simplificar a adoção do DMARC, para que a sua empresa economize tempo e dinheiro e garanta a máxima segurança para o seu domínio.

O Gatefy Anti-Fraud Protection é uma solução SaaS que automatiza o processo de adoção e autenticação de e-mail DMARC. De modo rápido, ele ajuda a sua empresa a se proteger melhor contra golpes, a impedir o abuso da sua marca e a melhorar a capacidade de entrega dos seus e-mails.

A nossa solução tem como foco a segurança, a usabilidade e a eficiência, reduzindo a complexidade pela qual a implantação do DMARC é tão conhecida. Além disso, a nossa equipe de especialistas está pronta para ajudar no seu projeto de gerenciamento e implantação de DMARC, minimizando erros e riscos.

Para conhecer melhor a Gatefy, visite gatefy.com ou ligue para (41) 4042-8280.

FONTE GATEFY

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1249273/Gatefy_foto.jpg

FONTE Gatefy

SOURCE Gatefy