Gateway Real Estate Africa construira des bureaux dans Appolonia City au Ghana

Le complexe commercial de catégorie A permettra d'accueillir à la fois les bureaux de l'entreprise et un espace de vente au détail. Le siège social de l'entreprise et son bureau de vente seront basés à Appolonia City. Une somme de 4 millions de dollars sera investie afin d'achever la première phase de ce projet.

Avec un achèvement prévu en 2022, le bâtiment de 4 étages bénéficiera des infrastructures de classe mondiale existantes d'Appolonia City, telles que les routes, l'électricité, l'eau, la gestion des déchets et les TIC.

« Comme toutes nos solutions immobilières à travers l'Afrique, l'immeuble de bureaux d'Appolonia City aura des crédits-bails de qualité et des contreparties fortes, à commencer par Appolonia City elle-même », a commenté Andre Janari, directeur des placements de GREA.

Le PDG d'Appolonia City, Bright Owusu-Amofah, a déclaré : « Nous avons déjà une forte demande d'espaces de bureau et de vente au détail de la part d'entreprises et de particuliers qui souhaitent profiter de notre environnement qui est à la fois un milieu de vie, de travail et de loisir, avec des bureaux, des lieux d'habitation, des écoles et des magasins, tous accessibles à pied. »

Appolonia City est une nouvelle ville de 2 325 acres, conçue selon un plan directeur dans le Grand Accra. Conçue et livrée par Rendeavour, le plus grand développeur de villes en Afrique, Appolonia City a été pensée pour répondre aux besoins d'un milieu de vie intégré. Avec plus de 700 logements achevés ou en construction, Appolonia City devient rapidement la destination de choix pour les entreprises et les particuliers qui s'éloignent du trafic dense d'Accra pour un environnement sain et sans encombrements ou embouteillages.

La construction du bâtiment de bureaux commerciaux de GREA soutiendra l'économie d'Accra, grâce aux synergies de GREA avec des professionnels ghanéens, comme des spécialistes de la construction, des ingénieurs hautement qualifiés et des ouvriers du bâtiment.

GREA est affilié à Grit Real Estate Investment Group (Grit), le plus grand groupe panafricain de revenus immobiliers. Sir Samuel Jonah, l'un des principaux hommes d'affaires africains et ghanéens, est membre du conseil d'administration de Grit.

Sir Samuel a dit : « L'investissement de Gateway Real Estate Africa dans le premier immeuble de bureaux d'Appolonia City illustre la vision de GREA et de Grit pour un immobilier de qualité supérieure en Afrique et constitue une référence pour l'investissement international au Ghana. »

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1489984/Rendeavour_Gateway.jpg

