Gavin O'Duffy rejoint Canary Speech en tant que directeur du développement commercial

M. O'Duffy a passé les dix dernières années chez Amazon, tant dans la Silicon Valley qu'en Europe. Il a été engagé à l'origine pour développer et gérer les partenariats techniques d'Amazon avec les opérateurs sans fil de niveau 1 pour les tablettes, les lecteurs électroniques et les smartphones. Par la suite, il a été sélectionné pour être l'un des membres fondateurs de l'équipe technique du service vocal Alexa (AVS), travaillant avec des fabricants de produits originaux et des intégrateurs de systèmes pour concevoir de nouveaux produits à commande vocale. O'Duffy était également responsable de la création, de la conception et de la dotation en personnel du programme de certification des appareils intégrés Alexa. Cette organisation s'est transformée en une équipe interfonctionnelle de plus de 50 ingénieurs externes, architectes de solutions et ingénieurs en sécurité. Plus récemment, il était responsable de la stratégie technique de l'UE en matière de conseil et de services professionnels, notamment « Alexa for Hospitality ».

La carrière de M. O'Duffy dans le secteur des télécommunications a débuté lorsqu'il a travaillé en tant que consultant en conception de réseaux, en mission à travers l'Europe et l'Asie pour Ericsson et Vodafone. Il a ensuite déménagé à Palo Alto, où il a travaillé pour Danger, Microsoft et HP, dans des rôles plus importants de contact avec l'extérieur, gérant les relations stratégiques responsables des approbations réglementaires et industrielles sur les smartphones. M. O'Duffy est titulaire d'une maîtrise en génie électrique de l'université de York, d'une licence en génie électrique de l'université de Hull, en Angleterre, et d'un diplôme en gestion avancée de projet (APM) de l'université de Stanford.

« J'ai rencontré Gavin pour la première fois il y a quelques années à l'université de Harvard alors que je participais à une conférence sur les produits vocaux et j'ai été immédiatement impressionné par ses connaissances et son professionnalisme. Nous ne pourrions être plus heureux d'avoir un leader tel que lui pour guider notre stratégie commerciale et marketing alors que nous continuons à développer nos capacités technologiques », a déclaré Henry O'Connell, cofondateur et PDG de Canary Speech.

En rejoignant Canary Speech, O'Duffy commente : « Je suis enthousiasmé par la mission de Canary qui consiste à exploiter les techniques d'IA et d'apprentissage automatique pour aider les professionnels de la santé à diagnostiquer et à évaluer des maladies telles que la maladie d'Alzheimer et la maladie de Parkinson, ainsi qu'à développer des mesures objectives dans l'évaluation du stress, de l'anxiété, de la dépression et du trouble de stress post-traumatique. Dans le cadre de mes fonctions, j'établirai un nouveau bureau à Dublin, en Irlande, et je développerai l'équipe pour mieux soutenir les clients américains et internationaux. »

