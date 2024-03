Gayatri Sarkar, Fondatrice et PDG d'Advaita Capital, nommée marraine de la Fondation Princesse Grace

BOSTON, 14 mars 2024 /PRNewswire/ -- Advaita Capital, une société de capital-risque spécialisée dans les investissements dans les technologies de pointe et la décarbonisation, est fière d'annoncer que sa fondatrice et PDG, Gayatri Sarkar, a été nommée marraine de la prestigieuse Fondation Princesse Grace des États-Unis. Supervisée par Son Altesse Sérénissime le Prince Albert II de Monaco (fils de la Princesse Grace), la Fondation Princesse Grace-USA se consacre à soutenir des artistes extraordinairement prometteurs dans les domaines du théâtre, de la danse et du cinéma en leur accordant des subventions déterminantes.

Cette reconnaissance souligne l'engagement de Mme Sarkar en faveur de la philanthropie et du mécénat, ainsi que ses réalisations extraordinaires dans le domaine des affaires et de la finance. Gayatri Sarkar rejoint le groupe prestigieux des mécènes sur invitation uniquement, qui comprend l'investisseur en capital privé et milliardaire John Paulson, l'investisseur en capital privé et secrétaire à la marine sous l'administration Reagan John Francis Lehman, le réalisateur de « Crazy Rich Asians », Jon M. Chu, la mondaine, philanthrope et héritière de l'édition américaine Anne Hearst McInerney, la milliardaire Lady Tina Green, directrice de Taveta, propriétaire majoritaire de Taveta Investments Ltd, la société mère du groupe Arcadia, l'acteur et chanteur Leslie Odom Jr. et quelques autres dignitaires de renommée mondiale.

Mme Sarkar a déclaré : « C'est un véritable honneur de rejoindre un groupe de mécènes aussi accomplis, qui se consacrent à la promotion de la créativité et de l'excellence parmi les artistes émergents. Je me réjouis de travailler en étroite collaboration avec la fondation afin d'étendre sa portée et son impact sur les talents méritants. »

Mme Sarkar met à profit sa riche expérience et ses réalisations en tant que marraine. Son expertise couvre les secteurs de la technologie et de la finance. Elle a débuté sa carrière technique chez Hewlett Packard, IBM, puis chez Goldman Sachs. Elle a ensuite travaillé à la Federal Reserve Bank, où elle gérait les actifs des projets du Trésor américain dans l'armée et la marine américaines. Elle est également une entrepreneuse en série et a fondé deux start-ups. Elle a été nommée « Global Leader under 40 » pour son plaidoyer en faveur de l'égalité entre les hommes et les femmes auprès des gestionnaires d'actifs institutionnels dans le domaine de l'investissement en capital-risque, par le biais de son podcast « She-VC ».

Advaita Capital est une société de capital-risque de croissance, détenue exclusivement par des femmes et personnes de couleur. L'équipe d'Advaita Capital est composée de diplômés de Harvard, du MIT, de Yale, d'ingénieurs de Wharton et d'anciens directeurs d'exploitation de grandes sociétés de gestion d'actifs. En s'appuyant sur une connaissance approfondie de l'industrie, Advaita Capital investit entre 10 et 50 millions de dollars, en soutenant des startups extrêmes et des entrepreneurs visionnaires. Les domaines d'investissement englobent l'IA générative, les semi-conducteurs, la robotique, le stockage de l'énergie et les infrastructures de décarbonisation à grande échelle. Parmi les entreprises les plus en vue du portefeuille d'Advaita Capital figurent Stripe, Epic Games, Cohere et Neuralink, qui illustrent l'œil avisé de l'entreprise pour l'innovation et le potentiel de transformation.

