Gazprom Football for Friendship 2021: jovens participantes de 211 países e regiões para definir novo título para o GUINNESS WORLD RECORDS™

Este ano, mais uma vez, o programa Football for Friendship reunirá jovens participantes de 211 países e regiões. Jovens jogadores de 12 a 14 anos se dividirão em 32 equipes de amizade para participar do campeonato mundial virtual F4F. O campeonato será realizado no simulador F4F World, disponível gratuitamente em 27 idiomas. Jovens jornalistas cobrirão os eventos do programa no Centro de Imprensa Infantil Internacional. A tentativa oficial de obter o terceiro título no GUINNESS WORLD RECORDS™ será realizada como parte dos eventos finais do programa.

Em 29 de maio, especialistas em futebol e jornalistas se reunirão no fórum dos embaixadores da F4F que será realizado em Istambul. Os representantes da comunidade de futebol discutirão os desafios do desenvolvimento esportivo infantil e compartilharão sua experiência. Ao longo dos anos, a F4F se tornou uma importante plataforma internacional para discutir questões relevantes de esportes e futebol infantil.

O programa social internacional infantil Football for Friendship é implementado pela Gazprom desde 2013. Nas oito temporadas anteriores, o programa reuniu mais de 15.000 participantes de 211 países e regiões e mais de 6.000.000 apoiadores. UEFA, FIFA, federações de futebol e os principais clubes de futebol do mundo, fundações internacionais de caridade, atletas famosos, políticos e artistas apoiam o Football for Friendship. O projeto recebeu mais de 50 prêmios nacionais e internacionais na área de responsabilidade social, esportes e comunicações.

Para Carmen Pozo, cofundadora da academia de futebol feminino Las Superpoderosas, vencedora do primeiro Prêmio Internacional Football for Friendship, da Bolívia:"O programa Football for Friendship oferece aos especialistas de futebol uma plataforma para diálogo. Hoje, isso é especialmente importante, uma vez que estamos enfrentando novos desafios no desenvolvimento do esporte infantil e jovem. Trocar experiências e projetos no fórum Football for Friendship ajuda academias e organizações de futebol a resolver esses problemas."

