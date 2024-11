GBI Biomanufacturing élargit ses capacités avec un système automatisé de remplissage et de finition aseptique pour les produits pharmaceutiques

PLANTATION, Floride, 21 novembre 2024 /PRNewswire/ -- GBI Biomanufacturing (GBI), l'une des organisations de développement et de fabrication sous contrat (CDMO) les plus anciennes au monde, est satisfaite d'annoncer l'expansion de ses services de produits pharmaceutiques (PD), afin d'inclure des capacités de remplissage et de finition stériles automatisées. GBI est en mesure d'accompagner ses clients depuis les essais cliniques jusqu'au lancement commercial, tant pour les substances médicamenteuses (DS) que pour les produits pharmaceutiques, le tout sur son seul site de Floride, aux États-Unis. Ce plus est la preuve de l'engagement de GBI à fournir des Single-Source Solutions™ avancées et flexibles pour les industries pharmaceutiques et biotechnologiques qui évoluent rapidement.

GBI Biomanufacturing logo

La capacité de fournir en interne une double approche de finition automatisée et manuelle de remplissage stérile, permet à GBI de répondre aux divers besoins de ses clients avec précision et efficacité. Pour les petits lots cliniques en phase initiale ou les produits nécessitant une manipulation particulière, le remplissage aseptique manuel des flacons offre flexibilité et contrôle. Le remplissage aseptique automatisé de liquides à l'aide de composants prêts à l'emploi permet une production à plus haut débit avec une intervention humaine minimale, réduisant le risque de contamination et augmentant la régularité des lots, ce qui en fait la solution idéale pour les projets cliniques et commerciaux.

« L'ajout de capacités de remplissage et de finition aseptiques automatisées à notre offre de services renforce notre capacité à répondre aux diverses exigences de nos clients, qu'il s'agisse de jeunes entreprises de biotechnologie ou de sociétés pharmaceutiques établies », indique Karl Pinto, président-directeur général de GBI. « Notre site est équipé d'une technologie de pointe et d'une équipe d'experts capables de fournir des produits pharmaceutiques de haute qualité et conformes aux réglementations.

La nouvelle remplisseuse automatisée à trois formats de GBI a des capacités pour prendre en charge le remplissage de flacons, de seringues et de cartouches, dans diverses classes de médicaments telles que les produits biologiques, les vaccins, les bioconjugués et les grandes molécules complexes.

L'ajout de ces capacités s'aligne sur la mission plus large de GBI de fournir à ses clients des services de développement et de fabrication cGMP de bout en bout en tant que CDMO Single-Source Solution™. La capacité de remplissage et de finition améliorée de la société simplifiera les chaînes d'approvisionnement de fabrication de ses clients et aidera à atteindre des délais plus rapides, une meilleure évolutivité, la conformité réglementaire et la commodité d'avoir à la fois DS et DP matériel fabriqué sur un seul site !

A propos de GBI

GBI est un CDMO de premier plan dont l'objectif est de fournir des services exhaustifs et de haute qualité aux secteurs pharmaceutiques et biotechnologiques mondiaux. Grâce à son expertise en matière de développement de processus, de services analytiques, de fabrication de DS et de finition de remplissage stérile pour les produits biologiques, GBI soutient le développement et la commercialisation de thérapies vitales dans le monde entier.

Pour plus d'informations sur GBI, un CDMO spécialisé dans les substances médicamenteuses et la finition stérile, visitez le site : https://www.gbibio.com/aseptic-fill-finish/ ou contacter https://www.gbibio.com/contact/.

Contact médias : [email protected]

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2523494/GBI_Biomanufacturing.jpg