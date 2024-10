GBI Biomanufacturing et Allterum Therapeutics annoncent une collaboration stratégique pour la fabrication d'anticorps thérapeutiques destinés aux essais cliniques

PLANTATION, Floride, et HOUSTON, Texas, 7 octobre 2024 /PRNewswire/ -- GBI Biomanufacturing, une organisation de développement et de fabrication à façon (CDMO) de premier plan, et Allterum Therapeutics, une société fondée par Fannin, ont le plaisir d'annoncer un partenariat de fabrication pour faire progresser le candidat principal d'Allterum 4A10 jusqu'à la phase clinique. 4A10 est un anticorps monoclonal (mAb) ciblant le CD127, un récepteur exprimé par une grande variété de cancers.

Grâce à cette collaboration, GBI tirera parti de sa grande expertise dans la fabrication de produits biologiques complexes pour assurer la production de haute qualité de 4A10 pour les essais cliniques de phase 1/2a. L'essai initial d'Allterum se concentrera sur les patients atteints de leucémie lymphoblastique aiguë (LLA), avec une extension ultérieure à des essais sur des patients atteints d'autres hémopathies malignes exprimant le CD127, y compris les lymphomes et la leucémie myéloïde aiguë.

« Nous sommes honorés d'avoir été choisis par Allterum comme partenaire de confiance pour cet important projet », a déclaré Karl Pinto, président-directeur général de GBI. « Notre équipe se consacre à fournir des services de développement et de fabrication de la plus haute qualité pour les substances médicamenteuses et les produits pharmaceutiques, assurant ainsi le succès de ce traitement prometteur. Cette collaboration témoigne de notre engagement à faire progresser le domaine de l'oncologie et à faire une différence significative dans la vie des patients. »

Atul Varadhachary, PDG d'Allterum et associé directeur chez Fannin, a ajouté : « 4A10 a démontré une activité préclinique robuste sur de multiples cancers et nous sommes enthousiastes à l'idée de le faire passer en phase clinique. Nous avons choisi GBI comme partenaire de fabrication en raison de ses années d'expérience dans le domaine des produits biologiques complexes, et nous sommes impatients de travailler ensemble pour assurer le succès de notre programme. »

Le programme de développement 4A10 d'Allterum est soutenu par des subventions du Cancer Prevention and Research Institute of Texas (CPRIT) et du National Cancer Institute (NCI), il a également bénéficié du soutien du NCI Experimental Therapeutics Program (NExT). L'anticorps, inventé au NCI par le chercheur principal Scott Durum, PhD, et ses collaborateurs, fait l'objet d'une licence exclusive pour Allterum. Allterum a reçu de la FDA les désignations de médicament orphelin et de maladie pédiatrique rare pour la LLA, ce qui facilitera l'accès à la FDA et permettra potentiellement à 4A10 de bénéficier d'un bon d'évaluation prioritaire pour la pédiatrie.

La réussite des essais cliniques de phase 1/2a d'Allterum marquera une étape importante dans le développement de ce médicament anticancéreux prometteur, qui répond à d'importants besoins médicaux non satisfaits.

