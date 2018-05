GBT anuncia resultados do primeiro trimestre de 2018

A receita bruta cresceu 10% em moeda constante no 1T18, atingindo BRL 927M LTM.

A receita líquida aumentou 9% em moeda constante no 1T18, totalizando BRL820M LTM. Em proforma moeda constante, o crescimento foi de 12% no 1T18 (incluindo licitações para as quais recebemos pedido de compra no 1T18, e expectativa de entrega no 2T18).

O lucro bruto subiu 18% em moeda constante no 1T18. A margem bruta atingiu 56% (um aumento de ~351bps vs. 1T17), dando continuidade à tendência de melhoria dos últimos trimestres.

O EBITDA ajustado cresceu 20% em moeda constante vs. o 1T17. A margem EBITDA ajustada atingiu 25% no 1T18, uma melhoria de 172bps vs. 1T17, chegando a BRL 203M LTM comparado aos BRL 187M no 1T17 LTM.

O lucro líquido ajustado subiu 41% em relação ao 1T17, atingindo BRL 22M no 1T18.

Os medicamentos Halaven e Abraxane tiveram um forte começo. O Lenvima foi lançado antes do prazo, melhorando o perfil clínico. O Cresemba atingiu o status de medicamento órfão no Brasil e no México.

A parceria com a Gilead foi estendida para a região andina, com receitas no 2T18.

