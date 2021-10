GC Aesthetics® obtient des résultats chirurgicaux et de soins aux patients convaincants avec FixNip NRI™, le dispositif révolutionnaire de reconstruction du mamelon

DUBLIN, 5 octobre 2021 /PRNewswire/ -- GC Aesthetics®, Inc. (GCA), une société privée de technologie médicale fournissant des solutions esthétiques pour les marchés mondiaux des soins de santé, annonce des résultats chirurgicaux et de soins aux patients réussis dans son étude multicentrique d'innocuité et d'efficacité pour la reconstruction du mamelon à l'aide du nouvel implant en silicone, FixNip NRI™.

L'implant FixNip NRI™ - Nipple Reconstruction est un implant hypodermique implantable en silicone spécialement conçu pour l'amélioration esthétique du mamelon féminin.

Le cancer du sein est le cancer le plus fréquent dans le monde en 20211 et, dans de nombreux cas, le traitement comprend une mastectomie totale. La reconstruction mammaire est souvent la dernière étape du rétablissement de la patiente, et le mamelon est une partie essentielle de la restauration de la forme et de l'apparence du sein. La reconstruction du mamelon-aréolaire complexe (NAC) mammaire reste un défi important pour les chirurgiens en chirurgie reconstructive, et pourtant elle est essentielle à la satisfaction à long terme des patients.

Commentaires sur les chirurgies récentes effectuées à l'aide du FixNip NRI™ :

« Les résultats intermédiaires de la première étude chez l'homme confirment nos hypothèses concernant la sécurité du dispositif et la projection durable du mamelon », a déclaré le professeur Michael Scheflan, expert de renommée mondiale dans le domaine de la chirurgie plastique esthétique et reconstructive. Depuis des décennies, le Dr Scheflan est impliqué dans le traitement, la recherche, le développement et la mise en œuvre de méthodes avancées de chirurgie plastique. « Il s'agit d'une autre étape importante dans nos efforts continus pour améliorer et mettre en valeur le résultat esthétique. Il est très satisfaisant de voir comment la recherche d'une reconstruction mamelon-aréolaire complexe, combinée aux efforts des chirurgiens et des innovateurs, a conduit à une solution facile à utiliser, sûre et produisant des résultats satisfaisants. »

Le produit révolutionnaire a des caractéristiques uniques qui imitent un toucher et un look naturels du mamelon. Cela peut aider de manière significative à soulager le fardeau psychologique et la qualité de vie altérée des femmes traitées par mastectomie totale ou partielle.

« FixNip est une innovation de rupture pour la reconstruction mammaire et en particulier la restauration du mamelon », a commenté le Pr. Michael Atlan, chirurgien plasticien français reconnu à l'échelle internationale, qui dirige le projet pilote multicentrique d'innocuité et d'efficacité de GCA. « Lors des premières procédures, je peux confirmer l'efficacité et les résultats. Cela peut faire une différence très significative pour les chirurgiens et les patients. Cette prothèse fournit une solution naturelle qui est maintenue dans le temps. Les premiers tests en France sont très encourageants, et les complications sont très rares. Les retours des patientes sont excellents car cela ne nécessite qu'une étape et une petite cicatrice sans danger pour la reconstruction mammaire. »

« La reconstruction mammaire représente une part importante du marché des implants mammaires, ouvrant des opportunités importantes pour cette technologie », a ajouté Carlos Reis Pinto, PDG de GC Aesthetics. « Nous lancerons FixNip NRI™ début 2022, d'abord sur les marchés européens. GCA est ravi d'apporter ce produit révolutionnaire aux chirurgiens plasticiens et aux patientes dans le cadre d'une solution complète de reconstruction mammaire, améliorant la vie des femmes et élevant considérablement les normes pour la guérison de la chirurgie mammaire. »

À propos de GC Aesthetics

GC Aesthetics est une entreprise mondiale de technologie médicale, établie de longue date, qui développe, fabrique et commercialise une gamme complète de produits esthétiques exclusifs qui permettent aux patientes de se sentir en confiance et en sécurité dans leur parcours de vie personnel.

Tout au long de ses 40 ans d'histoire, GCA s'est engagée à faire progresser la science de l'esthétique médicale et à fournir des implants mammaires de haute qualité pour l'augmentation mammaire et la chirurgie reconstructive mammaire. Nous avons vendu plus de 3 millions d'implants dans 70 pays, et nos produits sont appuyés par des données cliniques publiées sur 10 ans démontrant une sécurité et une efficacité cliniques irréfutables.

La stratégie intégrée verticalement de l'entreprise permet des performances cliniques, opérationnelles et commerciales exceptionnelles, ce qui permet à GCA de fournir des produits compétitifs différenciés aux chirurgiens et aux patientes. Grâce à une culture d'innovation continue et un engagement à satisfaire les besoins des clients, GCA s'est imposée comme un fournisseur de premier plan de solutions esthétiques médicales et le partenaire de choix pour les patientes qui cherchent à améliorer leur vie.

