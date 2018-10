GCL bringt Solarprojekte in Ländern entlang der neuen Seidenstraße voran

SUZHOU, China, 23. Oktober 2018 /PRNewswire/ -- Im Rahmen des Internationalen Forums zur Energiewende 2018 (das „Forum") im chinesischen Suzhou haben Zhu Gongshan, Vorsitzender der GCL Group (die „Group"), und Luo Xin, President von GCL System Integration Technology Co., LTD. (SZ: 002506) („GCL-SI"), Weltmarktführer bei Komplettlösungen für Solarprojekte, aktuelle Informationen zum Wachstum und zur Expansion des Unternehmens in Unternehmen vorgelegt, die unter Chinas Seidenstraßeninitiative fallen (Belt and Road Initiative, BRI).