GCL-SI a été à nouveau nommée meilleur fabricant de modules par DNV GL et reçoit l'agrément du Centre de test des produits photovoltaïques de la part de TUV Nord

Le président de GCL-SI, Shu Hua, a déclaré : « C'est un honneur pour GCL-SI que de recevoir le prix du meilleur fabricant de la part de DNV GL et que notre centre de test de produits ait été agréé par TUV Nord. En tant que société, nous nous engageons à fournir à nos clients des produits d'énergie solaire de grande qualité et extrêmement fiables. Nous continuerons d'accorder la priorité à nos activités de recherche et développement (R&D) de pointe, ainsi qu'à des contrôles stricts de la qualité des produits dans la cadre de notre mission qui consiste à apporter de l'énergie verte dans la vie des gens. »

Couvrant une surface de 3000 m², le Centre de test photovoltaïque (« le Centre ») de GCL-SI a été créé en février 2016 à Zhangjiagang, la plus grande base de production de modules intégrée de GCL-SI. Composé de plus de 30 grandes pièces d'équipements de test, de plus de 20 instruments portatifs de mesure de précision et de 50 petits dispositifs de test, le centre est capable de couvrir les séquences de test spécifiées dans les normes majeures de l'industrie photovoltaïque comme les nouvelles normes CEI 61215, CEI 61730 et UL 1703.

Laboratoire de test photovoltaïque agréé par le CNAS, le Centre est doté de 55 éléments de test approuvés, ce qui en fait le centre de test le plus complet parmi les laboratoires des sociétés photovoltaïques, avec les normes les plus exhaustives. Les laboratoires de GCL-SI seront en mesure de réaliser des tests de certification des produits photovoltaïques CEI en interne, ce qui augmentera l'efficacité des tests tout en permettant également de réduire les coûts et de raccourcir le cycle de certification.

La R&D sur les produits extrêmement efficace sur laquelle travaille GCL-SI a permis de créer une écologie des produits à l'efficacité optimale et une technologie complète. Cela a contribué à créer un portefeuille monoproduit et multiproduit qui peut efficacement dynamiser les parts de marché de la société.

GCL-SI dispose actuellement d'une capacité de fabrication de modules de 6 GW et a annoncé 4 nouvelles séries de produits mono et multiséries ultra-efficaces supérieurs à 300 W. Parmi eux, le module polycristallin unique MBB de la série à verre unique dispose d'une puissance de production de masse de 305 W, ce qui représente le module polycristallin régulier le plus efficace au monde. La puissance du module polycristallin atteint également 315 W, ce qui est 10 W supérieur à celle des projets Application Front-Runner.

À propos de GCL-SI

GCL System Integration Technology Co., Ltd. (SZ : 002506) (GCL-SI) fait partie du GOLDEN CONCORD Group (GCL). GCL-SI fournit un système intégré d'énergie de pointe, à guichet unique et est résolue à devenir le chef de file mondial du domaine de l'énergie solaire.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/699032/GCL_SI_receiving_award_from_DNV_GL.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/699033/GCL_SI_accredited_by_TUV_Nord.jpg

