GCL SI krijgt goedkeuring van Shenzhen Stock Exchange voor onderhandse plaatsing van 4,8 miljard RMB

SUZHOU, China, 28 nov 2023 /PRNewswire/ -- Op 23 november heeft GCL System Integration Technology Co. ("GCL SI" of "het Bedrijf") bekendgemaakt dat zijn aanvraag voor de uitgifte van aandelen aan specifieke doelen is goedgekeurd door het Shenzhen Stock Exchange Listing Review Center. De onderhandse plaatsing werd goedgekeurd tijdens de vergadering op 22 november, en de aandelen zullen genoteerd worden aan de Main Board van de Shenzhen Stock Exchange.

GCL SI is van plan om maximaal 1.755.094.928 aandelen uit te geven aan specifieke investeerders, die niet meer dan 30% van het totale aandelenkapitaal van het Bedrijf vertegenwoordigen, met als doel om via dit aanbod tot RMB 4,842 miljard in te zamelen. Na aftrek van de emissiekosten zal de netto-opbrengst van RMB 3,4 miljard worden aangewend ter ondersteuning van het 20 GW (10 GW in de tweede fase) hoogrenderende zonnecelproject in Wuhu, provincie Anhui, en ter verbetering van de liquiditeit van het bedrijf.

Het 20 GW hoogrenderende zonnecelproject in Wuhu werd opgericht in oktober 2022, met een totale investering van 8 miljard RMB. Het project is verdeeld in twee bouwfasen en de eerste fase is in februari van dit jaar van start gegaan, met een productiecapaciteit van 10 GW. Het Bedrijf bevestigde op 23 oktober dat de eerste fase de volledige productiecapaciteit had bereikt.

Aangezien GCL SI streeft naar de voltooiing van zijn 12 GW project in Funing, provincie Jiangsu en 7,5 GW in de eerste fase van de tweede fase in zijn fabriek in Hefei tegen het einde van 2023, wordt verwacht dat de modulecapaciteit van het Bedrijf meer dan 30 GW zal bedragen.

Tijdens de eerste drie kwartalen boekte GCL SI 9,412 miljard RMB aan bedrijfsopbrengsten, een stijging van 97,43% ten opzichte van dezelfde periode het jaar ervoor. De nettowinst toerekenbaar aan aandeelhouders van het beursgenoteerde Bedrijf bedroeg RMB 142 miljoen, een stijging van 240,78% op jaarbasis.

In het derde kwartaal behaalde GCL SI een bedrijfsopbrengst van RMB 3,806 miljard, een stijging van 93,40% op jaarbasis. De nettowinst toerekenbaar aan aandeelhouders van het beursgenoteerde Bedrijf bedroeg RMB 31 miljoen, een stijging van 122,30% op jaarbasis. Aan het einde van het derde kwartaal bedroeg de nettokasstroom uit bedrijfsactiviteiten van het Bedrijf 915 miljoen RMB, een stijging van 1.597,92 procent ten opzichte van dezelfde periode het jaar ervoor.

Met een positie in de BNEF Tier 1 module leveranciers, streeft GCL SI ernaar om 's werelds toonaangevende totaaloplossing voor hernieuwbare energie te worden. Met de injectie van de onderhandse plaatsing zal GCL SI verder werken aan de ontwikkeling van een geïntegreerd en toonaangevend bedrijfsmodel, dat een pakket van R&D, producten en diensten aanbiedt.