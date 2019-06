GCL System Integration entre as primeiras empresas premiadas com certificado de teste LeTID da TÜV Rheinland

SUZHOU, China, 17 de junho de 2019 /PRNewswire/ -- No dia 4 de junho, a TÜV Rheinland lançou oficialmente o padrão LeTID na mostra Shanghai SNEC, fazendo da GCL System Integration (GCL SI) a primeira entre cinco empresa premiada com o certificado LeTID baseado no 2 PfG 2689/04.19, um padrão interno definido pela TÜV Rheinland.