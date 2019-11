GCL System Integration y Powin Energy anuncian una joint venture para ofrecer una solución de almacenamiento de energía

En el transcurso de la ALL-Energy Exhibition que se celebró el pasado mes en Melbourne se presentó el nuevo producto G-Powin Solution que contiene racks de baterías de CC, BMS, contenedorización, recolección/protección de CC, integración de PCS y EMS. El sistema modular de baterías "Powin Stack", que con el sistema patentado bp-OSTM de Powin Energy conforma el sistema de gestión de baterías más avanzado, ha sido diseñado desde el nivel de célula hasta el nivel multicontenedor con el propósito de maximizar la energía para aplicaciones tanto al frente del medidor como detrás del medidor (behind-the-meter). "A diferencia de muchas de las soluciones de almacenamiento de energía de nuestros competidores, nuestra plataforma patentada de BMS y EMS, nuestros módulos de batería y nuestras pilas de baterías fueron desarrollados con un enfoque exclusivo en el mercado del almacenamiento de energía y sus aplicaciones, en lugar de basarse en diseños reciclados de vehículos eléctricos", afirmó Danny Lu, vicepresidente senior de Powin.

De acuerdo con IHS Markit, la región Asia-Pacífico agregará más de 21 GW de sistemas de almacenamiento de energía conectados a la red, de los cuales el 68% se ubicará en sitios de generación y transmisión y generación (T&D, por sus siglas en inglés).

"La red australiana continúa enfrentándose a la volatilidad, con un estricto control de la producción que impacta negativamente en las ganancias de los propietarios del sistema. A través del uso de la solución BESS de G-Powin, consideramos que es el momento adecuado para ingresar al mercado australiano y resolver esta volatilidad.

Al mismo tiempo, esta asociación nos coloca en una buena posición para fortalecer el suministro de energía en las regiones vecinas. Por ejemplo, el objetivo de Vietnam de reforzar su red con la integración de más energías renovables, requerirá de soluciones de almacenamiento más eficientes", explicó Hui Wu, vicepresidente de Soluciones de almacenamiento de energía de GCL-SI. "De modo similar, en Corea del Sur los sistemas de baterías de iones de litio y fosfato de G-Powin ofrecen una alternativa más estable y segura a las baterías convencionales de níquel, manganeso y cobalto. Con el sistema patentado de gestión de baterías de Powin, tenemos una enorme confianza en nuestra capacidad para entregar un producto seguro y competitivo que dé respuesta a las exclusivas necesidades de cada cliente en cada rincón de la región", comentó Hui.

Acerca de GCL-SI

GCL System Integration Technology Co. Ltd. (002506 en la Bolsa de Shenzhen) (GCLSI) forma parte del GCL Group, un conglomerado mundial de energía de la mayor empresa de energía no estatal de China y está enfocada en nuevas energías, energías limpias y servicios relacionados. En la actualidad, GCL System Integration opera en todo el mundo y cuenta con bases de producción de cinco módulos en China continental y una en Vietnam, con una capacidad de producción de 6 GW y 2 GW de capacidad adicionales en baterías de alta eficiencia, lo que la convierte en un fabricante de módulos de clase mundial. Si desea más información, ingrese a https://www.gclsi.com/.

Acerca de Powin Energy

Powin Energy ha sido pionera en sistemas de almacenamiento de energía en baterías de costo asequible, seguras y escalables, diseñados especialmente para satisfacer las demandas de las aplicaciones a escala de servicios públicos, comerciales e industriales y de microrredes. El BESS de Powin presenta además una arquitectura modular y un proceso de instalación simplificado que permite un escalado eficiente desde una sola escala de MWh a una escala GWh. Detrás de nuestros productos líderes en la industria se encuentran un equipo de expertos sin rival proveniente del sector de la energía, casi tres décadas de experiencia en la gestión de cadenas de suministro y una amplia competencia en el desarrollo de software de gestión de baterías. Si desea más información, ingrese a http://www.powinenergy.com/.

