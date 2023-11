GCLSI annonce une croissance impressionnante pour les trois premiers trimestres et un bénéfice net de 240 % sur 12 mois

SUZHOU, Chine, 1er novembre 2023 /PRNewswire/ -- Le 27 octobre, GCLSI (002506.SZ) a publié son rapport financier du troisième trimestre de 2023, indiquant une accélération marquée de sa performance financière. Les données des trois premiers trimestres montrent que les revenus ont atteint 1,287 milliard de dollars, soit une augmentation de 97,43 % par rapport à la même période l'an dernier. Le bénéfice net attribuable à l'entité mère s'est élevé à 19,41 millions de dollars, en hausse de 240,78 % par rapport à l'année précédente. Notamment, au troisième trimestre, les revenus ont atteint 520 millions de dollars, soit une hausse de 93,40 % par rapport à l'année précédente, tandis que le bénéfice net attribuable a grimpé à 4,23 millions de dollars, soit une augmentation de 122,30 % par rapport à l'année précédente. Cette forte croissance a fait de GCLSI un secteur qui s'est démarqué.

M. Zhang Kun, président directeur de GCLSI, a déclaré que durant les trois premiers trimestres, l'entreprise a effectivement tiré parti des occasions du marché et s'est toujours assurée pour les projets d'approvisionnement en composants des plus importantes entreprises d'État du pays (sociétés d'État gérées directement par le gouvernement central). Cela a entraîné une hausse marquée des envois de composants. Parallèlement, le développement de la capacité de cellules de type n à haut rendement à Wuhu a été accéléré, ce qui a renforcé le débit et la rentabilité des chaînes industrielles en amont et en aval. À l'heure actuelle, la première phase (10 GW) de la capacité de la cellule de 20 GW à Wuhu est entièrement opérationnelle et est devenue un fournisseur principal des installations de production de modules de GCLSI Hefei et de GCLSI Funing, assurant ainsi l'exécution fiable des commandes de modules de type n à grande échelle.

L'efficacité moyenne des cellules produites en masse à Wuhu dépasse maintenant 25,6 %, atteignant un niveau de premier plan parmi les acteurs industriels. Les initiés de l'industrie croient qu'avec la production complète de l'installation de Wuhu, les capacités intégrées de GCLSI dans les cellules et les modules se sont considérablement améliorées. Cette amélioration a doté l'entreprise d'une plus grande synergie industrielle et d'une plus grande stabilité opérationnelle, avec la possibilité d'améliorer davantage la rentabilité.

M. Zhang Kun a également déclaré que GCLSI continuera de mettre l'accent sur l'amélioration de la compétitivité de ses produits de base, en saisissant les possibilités de développement de produits de type n, en faisant progresser la réserve de type n 4.0, HJT et XBC, entre autres technologies. De plus, l'entreprise poursuivra ses efforts en vue de réduire les coûts de gestion, de recherche et développement, de vente et de chaîne d'approvisionnement, afin de répondre efficacement aux fluctuations de l'industrie.

