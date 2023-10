GCLSI meldet beeindruckendes Wachstum in den ersten drei Quartalen, Nettogewinn steigt 240 % im Vergleich zum Vorjahr

SUZHOU, China, 31. Oktober 2023 /PRNewswire/ -- Am 27. Oktober veröffentlichte GCLSI (002506.SZ) seinen Finanzbericht für das dritte Quartal 2023, der auf eine deutliche Beschleunigung seiner Finanzleistung hindeutet. Die Daten für die ersten drei Quartale zeigten einen Umsatz von 1,287 Mrd. USD, was einem Anstieg von 97,43 % im Vergleich zum Vorjahreszeitraum entspricht. Der dem Mutterunternehmen zurechenbare Nettogewinn belief sich auf 19,41 Mio. USD, ein Plus von 240,78 % im Vergleich zum Vorjahr. Bemerkenswerterweise erreichten die Umsätze im dritten Quartal 520 Mio. USD, ein Anstieg von 93,40 % im Vergleich zum Vorjahr, während der zurechenbare Nettogewinn auf 4,23 Mio. USD stieg, was einen Zuwachs von 122,30 % im Vergleich zum Vorjahr darstellt. Dieses robuste Wachstum hat GCLSI zu einem herausragenden Leistungsträger in seinem Sektor gemacht.

Herr Zhang Kun, Executive President von GCLSI, kommentierte, dass das Unternehmen in den ersten drei Quartalen Marktchancen effektiv genutzt hat und sich kontinuierlich Projekte in der Komponentenbeschaffung der wichtigsten staatlichen Unternehmen des Landes (staatseigene Unternehmen, die direkt von der Zentralregierung verwaltet werden) gesichert hat. Dies führte zu einem deutlichen Anstieg der Komponentenlieferungen. Gleichzeitig wurde die Entwicklung der Kapazität bei hocheffizienten N-Typ-Zellen in Wuhu beschleunigt, was sowohl den Umschlag als auch die Rentabilität der vor- und nachgelagerten Industrieketten stärkt. Derzeit ist die erste Phase (10 GW) der 20-GW-Zellkapazität in Wuhu vollständig betriebsbereit und hat sich zu einem Hauptlieferanten für die Modulproduktionsanlagen in GCLSI Hefei und GCLSI Funing entwickelt, was effektiv die zuverlässige Erfüllung großformatiger Modulaufträge des N-Typs gewährleistet.

Die durchschnittliche Effizienz von Zellen, die in Wuhu in Massenproduktion produziert werden, übersteigt jetzt 25,6 % und erreicht damit ein führendes Niveau unter industriellen Akteuren. Brancheninsider meinen, dass sich die integrierten Kapazitäten von GCLSI in Zellen und Modulen mit der umfassenden Produktion der Wuhu-Anlage erheblich verbessert haben. Diese Verbesserung hat dem Unternehmen eine stärkere industrielle Synergie und Betriebsstabilität mit Potenzial für eine weitere Profitabilitätssteigerung ermöglicht.

Herr Zhang Kun erklärte auch, dass GCLSI sich weiterhin auf die Verbesserung der Wettbewerbsfähigkeit seiner Kernprodukte konzentrieren wird, indem es Entwicklungsmöglichkeiten von Produkten des N-Typs nutzen und die Reserve von N-Typ 4.0, HJT und XBC sowie andere Technologien vorantreiben wird. Darüber hinaus wird das Unternehmen weiterhin Anstrengungen unternehmen, um die Kosten in den Bereichen Management, Forschung und Entwicklung, Vertrieb und Lieferkette zu senken und so die Fluktuationen der Branche effektiv anzugehen.

SOURCE GCLSI