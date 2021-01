GCLSI réussit à lever 2,5 milliards de CNY (386 millions de dollars US) grâce à une offre d'actions de placement privé

SUZHOU, Chine, 28 janvier 2021 /PRNewswire/ -- GCL System Integration Technology Co. Ltd (« GCLSI » ou « la société ») (Shenzhen:002506), une importante entreprise de technologie photovoltaïque (PV) en Chine, a annoncé le 21 janvier qu'elle avait réussi à lever 2,5 milliards de yuans (386 millions de dollars américains) par le biais d'une offre de placement privé, qui accélérera la mise en œuvre de la stratégie à « double spécialisation (photovoltaïque et semi-conducteur) » de la société.

Dans un rapport sur l'émission non publique d'actions publié par GCLSI le 21 janvier, il est indiqué que la société a émis 773 230 764 actions A à un prix de 3,25 yuans (50 cents) par action dans une offre non publique, soit un montant total de 2,513 milliards de yuans (386 millions de dollars américains) levés. Après la réalisation de cette émission d'actions non publique, l'actif total et l'actif net de la société augmenteront et le ratio d'endettement passif-actif diminuera, ce qui contribuera à réduire les risques financiers de la société, améliorant ainsi sa capacité à résister aux risques, à optimiser la structure financière de l'entreprise et à garantir son développement durable.

Le rapport indique que le placement privé a été accordé à 14 investisseurs composés d'actionnaires privés ainsi que de plateformes gouvernementales locales et de groupes d'investissement bien connus.

Parmi eux, JIC Capital Management a réalisé la plus grande souscription d'actions avec un montant total de 1 milliard de yuans (154 millions de dollars). Hefei Dongcheng Industry Investment Co., Ltd et Peixian Economic Development Zone Co., Ltd. ont acheté respectivement 800 millions de yuans (124 millions de dollars américains) et 200 millions de yuans (31 millions de dollars américains) d'actions.

Ma Junjian, secrétaire du conseil d'administration de GCLSI, a souligné : « Ce type de souscription provenant de plateformes gouvernementales locales et de groupes d'investissement bien connus témoigne d'une grande confiance dans le développement futur de la société, ce qui accélérera la mise en œuvre de la stratégie commerciale à double spécialisation (photovoltaïque et semi-conducteur) de GCL. Notre objectif est de créer une différenciation concurrentielle, de sorte que GCL accélère la construction de bases de cellules et de modules photovoltaïques, tout en augmentant activement et simultanément la recherche et le développement de nouvelles technologies, telles que les cellules solaires à hétérojonction (HJT) et les cellules à pérovskites stratifiées. »

En décembre dernier, GCLSI a lancé une base de production de modules photovoltaïques à Hefei, capitale de la province d'Anhui, avec un investissement total de 18 milliards de yuans (environ 2,75 milliards de dollars). La base de production sera construite en quatre étapes entre 2020 et 2023, la première capacité de 15 GW étant actuellement en construction. Une fois le projet terminé, GCLSI disposera de la plus grande capacité de production de modules au monde.

