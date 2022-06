Gdańsk accueillera EuroSkills 2023

EuroSkills est la plus grande manifestation d'excellence en matière de formation professionnelle et de compétences en Europe, qui a été lancée WorldSkills Europe en 2008. C'est la première fois que la Pologne est désignée organisatrice de cette compétition unique, souvent appelée les « Jeux olympiques des concours de talents professionnels ». EuroSkills Gdańsk 2023 aura lieu du 6 au 8 septembre 2023 au Centre de congrès et d'expositions AMBEREXPO (ul. Żaglowa 11, Gdańsk). Cette année, Gdańsk accueillera également la compétition SkillsPoland 2022, qui sert de présélection pour les champions polonais qui participeront à la compétition EuroSkills 2023.

EuroSkills Gdańsk 2023 verra environ 600 concurrents et 500 experts reconnus venus de 31 pays participer à des concours et des événements de présentation dans 45 à 50 domaines, regroupés en six secteurs industriels : Les technologies de la construction et du bâtiment, les arts créatifs et la mode, les technologies de l'information et de la communication, les technologies de fabrication et d'ingénierie, l'industrie des services et les transports et la logistique.

Des concurrents polonais ont participé à deux éditions précédentes d'EuroSkills, à Budapest (2018) et Graz (2021), remportant au total trois médailles dans les domaines de la cuisine, de la fleuristerie et de la soudure.

EuroSkills Gdańsk 2023 couvrira une superficie totale de 60 000 mètres carrés à AMBEREXPO. On estime que l'événement attirera 100 000 visiteurs venus de toute la Pologne et de l'étranger.

L'événement sera accompagné de divers spectacles, performances et conférences. Des représentants de grandes entreprises du monde entier visiteront l'événement pour repérer les employés et les gestionnaires potentiels.

WorldSkills Europe fait partie du mouvement mondial WorldSkills – un groupe de personnes et d'organisations, dont WorldSkills International, qui travaillent en collaboration depuis plus de 70 ans pour faire progresser l'objectif social commun d'accroître la prestation et le développement des compétences.

EuroSkills Gdansk 2023 sera organisé en partenariat avec la Fondation polonaise pour le développement du système éducatif (FRSE), WorldSkills Poland, SkillsPoland, la ville de Gdańsk et AMBEREXPO.

