GDS Link e REIMPEX transformam os financiamentos de motocicletas no Paraguai

DALLAS, 28 de outubro de 2022 /PRNewswire/ -- A Reimpex, empresa com mais de 30 anos de história na fabricação e comercialização de motocicletas, automóveis, caminhões e outras soluções de transporte, conta com uma forte divisão financeira que tem como objetivo apoiar seus clientes com soluções de crédito para aquisição dos produtos da empresa.

Os desafios que a divisão financeira da REIMPEX enfrenta são semelhantes aos da maioria das instituições provedoras de crédito da América Latina. Elas precisam gerenciar muito bem o risco e geralmente enfrentam o desafio de estender o crédito para pessoas que não têm acesso a serviços bancários. Além disso, temos o constante desafio das economias voláteis da região e uma inflação significativa no momento, o que torna a situação ainda mais difícil.

Diante deste cenário e com uma forte visão de inovação, atendimento ao cliente e foco em tecnologia, a empresa assumiu o compromisso de buscar soluções tecnológicas que pudessem oferecer soluções personalizadas e que fossem flexíveis e inteligentes para permitir assumir o controle dos seus modelos de decisões e mantê-los atualizados com o passar do tempo. Um requisito fundamental foi que a nova tecnologia pudesse ser alimentada com dados alternativos que permitissem à empresa controlar o risco de clientes sem histórico de crédito.

Alicia Samaniego, diretora de operações da REIMPEX explicou as aplicações desta tecnologia em sua empresa: "Com esta tecnologia, melhoraremos os tempos de resposta para os nossos clientes e poderemos oferecer uma melhor experiência de crédito digital. Nosso objetivo é eliminar os incômodos dos processos de crédito tradicionais, e temos certeza de que, ao aumentar nossa velocidade de aprovação e melhorar a experiência do usuário, observaremos um impacto positivo nas vendas"

Com relação à gestão do crédito, Alicia Samaniego comentou: "Estamos muito entusiasmados, porque nossos modelos de tomada de decisões agora poderão incluir novas variáveis, tradicionais e não tradicionais, que poderemos avaliar com o tempo para aperfeiçoar constantemente o desempenho do modelo. Também teremos capacidade para otimizar nosso processo de cobrança e gerar melhores resultados para a empresa"

O nível de flexibilidade e capacidade dos sistemas da GDS Link permitirá agregar variáveis muito particulares e únicas do mercado paraguaio como, por exemplo, a empresa onde uma pessoa trabalhe ou sua localização geográfica e as probabilidades de que ela seja beneficiada por tendências específicas de um setor, como por exemplo o Agro, que desempenha um papel importante na economia do país.

Os mecanismos inteligentes da GDS Link permitirão otimizar as condições de geração de crédito para garantir negócios em que as duas partes ganhem. A REIMPEX por sua vez, sempre focada em criar relações sólidas com seus clientes, espera poder, com a ajuda da tecnologia da GDS Link, criar um portfólio mais diversificado de produtos de crédito que sejam muito atrativos para seus clientes e ao mesmo tempo otimizar a gestão dos seus clientes buscando também gerenciar melhor os riscos, as fraudes e reduzir seus custos custos de consumo de dados de terceiros.

As tecnologias, como as que a GDS oferece, podem ajudar as instituições provedoras de crédito de qualquer setor ou tamanho a prestar um melhor serviço aos seus clientes e, ao mesmo tempo, gerar processos de crédito otimizados, inteligentes e que evoluam com o tempo. Tudo isso com um sistema de modelos de decisão aberto aos clientes, 100% transparente e com assessoria especializada para que eles obtenham os melhores resultados possíveis para seus investimentos. Definitivamente, esses tipos de tecnologia continuarão transformando o mundo do crédito e oferecendo mais facilidade aos usuários e às empresas.

Fundada em 2006, a GDS Link é líder mundial em gestão de risco de crédito e oferece soluções personalizadas de software e serviços de análise e de consultoria. Nossas plataformas de gestão de riscos e automatização de processos centradas no cliente foram criadas para as instituições provedoras de crédito modernas, que buscam capitalizar todo o ciclo de vida do crédito. Ao proporcionar um enfoque pessoal e consultivo e aproveitar nossos próprio conhecimento e experiência líderes do setor, as soluções e os serviços da GDS Link oferecem valor excepcional e resultados comprovados a clientes de todo o mundo.

