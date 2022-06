GE Fair Fund indenizará determinados investidores em ações ordinárias da General Electric Company

Qualquer pessoa ou entidade que tenha adquirido ações ordinárias da GE em uma bolsa de valores dos EUA durante o período de 16 de outubro de 2015 a 16 de janeiro de 2018 é elegível para indenização do GE Fair Fund, sujeito a algumas outras limitações de elegibilidade descritas no Plano.

Segurança elegível

Ações ordinárias da General Electric – (GE) CUSIP: 369604103

Determinação do valor a ser recuperado

O valor a ser ressarcido será determinado conforme o Plano e variará de acordo com as datas de transações das ações ordinárias da GE, com o número de ações compradas e/ou vendidas e com o valor total em dólares das indenizações qualificadas enviadas ao GE Fair Fund.

Como solicitar?

Deve-se enviar um formulário de reivindicação preenchido e documentação de suporte dentro do prazo definido para as indenizações ou antes dele. A maneira mais fácil de participar é fazer uma reivindicação on-line pelo site do GE Fair Fund: GEfairfund.com. Se não for possível utilizar o formulário on-line, pode-se baixar uma cópia do formulário de reivindicação do site e enviar por correio o formulário de reivindicação preenchido para o GE Fair Fund no endereço abaixo. Pode-se também solicitar um formulário de reivindicação ligando gratuitamente para (800) 511-6120 ou enviando uma solicitação por e-mail para [email protected].

Prazo de reivindicação

Os formulários de reivindicação devem ser postados até a meia-noite do dia 9 de outubro de 2022.

SOLICITE JÁ!

GE Fair Fund, P.O. Box 6978, Syracuse, NY 13217-6978.

Chamada gratuita: (800) 511-6120.

Vídeo - https://mma.prnewswire.com/media/1844272/GE_FINAL.mp4

Logotipo - https://mma.prnewswire.com/media/1395768/RCBFS__Logo.jpg

FONTE RCB Fund Services

SOURCE RCB Fund Services