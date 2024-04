Gedeon Richter : la cariprazine s'avère efficace dans le traitement du double diagnostic

BUDAPEST, Hongrie, 15 avril 2024 /PRNewswire/ -- De nouvelles analyses d'études sur la cariprazine ont été présentées par Gedeon Richter Plc. lors du 32e congrès annuel de l'Association européenne de psychiatrie qui s'est tenu du 6 au 9 avril à Budapest, en Hongrie. Selon les posters scientifiques de l'événement, la cariprazine pourrait être un traitement approprié non seulement pour la schizophrénie précoce ou tardive, mais aussi pour le double diagnostic, difficile à traiter, qui associe schizophrénie et troubles comorbides liés à l'utilisation de substances. En outre, un nouvel outil transdiagnostique permettant de quantifier et de visualiser la gravité des symptômes et l'incapacité fonctionnelle des patients souffrant de différents troubles psychiatriques a été présenté. Une publication spéciale de Gedeon Richter, le « Candid Book », a également été présentée par les auteurs ; celui-ci contient des suggestions utiles au quotidien pour les personnes en charge des patients.

Le premier poster de Richter lors du congrès démontrait que la cariprazine était efficace dans le traitement des patients atteints de schizophrénie à un stade avancé, tandis que le second poster se concentrait sur le stade précoce de la schizophrénie (lorsque la durée de la maladie est inférieure à cinq ans) ainsi que sur l'impact de la cariprazine dans la prévention de la rechute. Selon les résultats, le risque relatif de rechute était réduit de 81 %. Le troisième poster comparait les points de vue des patients et des médecins concernant les symptômes négatifs prédominants au cours d'une étude observationnelle sur un an. Le poster final fournissait des informations sur le potentiel de la cariprazine dans les cas de double diagnostic, c'est-à-dire la cooccurrence d'un trouble psychiatrique majeur et d'un trouble comorbide lié à l'utilisation d'une substance. Les données suggèrent que la cariprazine est un candidat potentiel pour le traitement, car elle améliore les symptômes des deux troubles : les patients ont constaté une amélioration de leur anxiété, de leur humeur et de leurs symptômes psychotiques, ainsi qu'une réduction de la consommation de substances psychoactives et de la sensation de besoin.

De plus, Richter a organisé deux sessions scientifiques : le Product Theatre, qui s'est concentré sur le thème des « Nouvelles options de traitement pour la schizophrénie double », et un mini-symposium, sur le thème « Schizophrénie et gestion des comorbidités psychiatriques » comme les troubles affectifs et de l'anxiété ainsi que ceux liés à l'utilisation de substances psychoactives.

Le 7 avril, lors d'un événement scientifique réunissant plus de 250 médecins, le professeur Christoph U. Correll a souligné l'importance de l'utilisation des mesures dans la pratique psychiatrique quotidienne, et les experts de Gedeon Richter ont lancé un nouvel outil transdiagnostique pour quantifier et visualiser la gravité des symptômes et l'incapacité fonctionnelle des patients souffrant de différentes affections psychiatriques, lequel est disponible en ligne . Au cours de la conférence, le Candid Book de Richter – un résumé complet de sujets importants répondant aux besoins des soignants en situation réelle – a également été présenté au public professionnel.

