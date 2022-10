Gedeon Richter : l'incidence des effets secondaires a diminué au fil du temps avec la cariprazine

BUDAPEST, Hongris, 18 octobre 2022 /PRNewswire/ -- Du 15 au 18 octobre 2022, lors de la 35e réunion annuelle du Collège européen de neuropsychopharmacologie (ECNP), de nouvelles analyses d'études sur la cariprazine ont été présentées par Gedeon Richter Plc. Les présentations par affiches ont montré que l'incidence des effets indésirables de la cariprazine diminue avec le temps, que des doses plus élevées de cariprazine ne semblent pas augmenter la consommation de médicaments de secours ni les effets secondaires liés aux symptômes extrapyramidaux, et que 1,5 mg et 3,0 mg de cariprazine constituent une dose efficace pour le traitement des symptômes généraux de la dépression bipolaire. Les questions relatives à la polypharmacie et aux besoins particuliers des femmes atteintes de schizophrénie ont également été soulignées lors d'un « théâtre de produits » parrainé par l'industrie et d'un symposium satellite.

L'une des affiches à l'ECNP, rédigée par le professeur Christoph U. Correll, a souligné que l'incidence des effets indésirables de la cariprazine diminue avec le temps. Ce résultat était basé sur l'analyse post-hoc d'un essai clinique à long terme (NCT01412060). Les auteurs ont constaté que, par rapport aux 8 premières semaines (phase de démarrage) de l'essai, moins d'effets indésirables ont été observés au cours des 12 semaines suivantes (phase de stabilisation) et des 72 semaines suivantes (phase en double aveugle) de l'essai. Dans le cas de l'acathisie, l'un des effets indésirables les plus fréquents avec la cariprazine, l'incidence est passée de 18,6 % (phase de démarrage) à 6,0 % (phase de stabilisation) puis à 5,0 % (phase en double aveugle). Il est important de noter que les effets indésirables de la cariprazine étaient associés à des taux d'abandon relativement faibles.

Une autre affiche scientifique du professeur Elmars Rancans analysant les résultats d'une étude ouverte à dose flexible menée en Lettonie a montré que dans un contexte réel, toutes les doses de cariprazine (1,5 mg, 3,0 mg, 4,5 mg et 6,0 mg) sont utilisées de manière égale. De plus, des doses plus élevées de cariprazine ne semblent pas augmenter la consommation de médicaments de secours ni les symptômes extrapyramidaux tels que l'akathisie. Par rapport au traitement précédent, les patients atteints de schizophrénie ont eu besoin de moins de médicaments de secours avec la cariprazine et ont ressenti moins d'effets secondaires.

Enfin, la troisième affiche scientifique, présentée par le professeur Roger S. McIntyre, a souligné que les doses de 1,5 mg et de 3,0 mg de cariprazine sont toutes deux efficaces pour traiter les symptômes généraux de la dépression bipolaire. L'analyse post-hoc basée sur les données regroupées de trois essais cliniques a également révélé que la dose de 3,0 mg pourrait être plus bénéfique pour les patients présentant des symptômes plus graves.

Au cours de la session « Product Theater » organisée conjointement par Gedeon Richter et Recordati, le Dr Sofia Pappa a abordé des questions cliniques clés sur la posologie, la polypharmacie et les effets secondaires associés. Par exemple, elle a répondu à la question de savoir quel est le moment idéal pour passer d'un autre antipsychotique à la cariprazine.

Le symposium satellite parrainé par l'industrie, également organisé par les deux sociétés pharmaceutiques, a abordé le thème de la schizophrénie chez les femmes. Le symposium s'est concentré sur les résultats les plus récents concernant l'utilisation des antipsychotiques chez les femmes, la question de la contraception ainsi que la place de la cariprazine dans le traitement de la schizophrénie chez les femmes.

