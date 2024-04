Gedeon Richter: Cariprazin hat eine reelle Chance, das meistverkaufte atypische Antipsychotikum zu werden

BUDAPEST, Ungarn, 10. April 2024 /PRNewswire/ -- Cariprazin, ein ursprünglich vom ungarischen Pharmaunternehmen Gedeon Richter Plc. entwickeltes Antipsychotikum, ist in 64 Ländern erhältlich und hat sich in den USA zu einem mehrfachen Blockbuster mit einem Umsatz von fast 3 Milliarden US-Dollar entwickelt. Es ist eine einzigartige Leistung, dass ein ungarischer Arzneimittelkandidat - der vor Ort entdeckt und entwickelt wurde - die FDA- und EU-Zulassung erhalten hat, und das Unternehmen hat bereits mehrere weitere Moleküle in seiner Pipeline.

„Tausende von Psychiatern sind zum Europäischen Psychiatriekongress nach Budapest gekommen, und vielleicht ist selbst ihnen nicht bewusst, welch wichtige Rolle ungarische Forscher auf diesem Gebiet weltweit spielen. Wir haben fast 1200 Forscher und sind damit die größte Innovationsbasis in der gesamten Region. Die Tatsache, dass Cariprazin seit mehreren Jahren zu den 100 umsatzstärksten Medikamenten gehört, ist eine herausragende Leistung, die mit dem Gewinn einer olympischen Medaille vergleichbar ist", sagte Gábor Orbán, Geschäftsführer von Richter auf einer Pressekonferenz anlässlich des Europäischen Psychiatriekongresses in Budapest.

Dr. István Greiner, Direktor der Forschungs- und Entwicklungsabteilung von Richter, erzählte die Geschichte der Entwicklung von Cariprazin. „Es war kein einmaliger Erfolg; wir haben seit dem Zweiten Weltkrieg bereits neun Originalmedikamente auf den Markt gebracht. Ab 1998 begannen wir, uns auf den Dopamin-3-Rezeptor im Gehirn zu konzentrieren, und die Bemühungen führten schließlich zu Cariprazin. Es wurde 2015 von der FDA für Schizophrenie zugelassen - die erste Zulassung in der Geschichte der ungarischen Pharmaindustrie -, später in der EU, und seine Indikationen wurden in den USA zunächst für die depressiven Episoden der bipolaren Depression I und 2019 für die Zusatzbehandlung von Patienten mit schweren depressiven Störungen erweitert. In einem gemeinsamen Projekt mit AbbVie hoffen wir auf den Erfolg unseres Moleküls zur Behandlung einer psychiatrischen Erkrankung, das sich derzeit neben drei anderen Kandidaten aus unserem Portfolio in Phase-I-Studien befindet."

Dr. Kristóf Kóczián, Leiter von Richters ZNS-Geschäftseinheit, sprach über die weltweite Positionierung und Verfügbarkeit des Medikaments. „Seit seiner Markteinführung wurden insgesamt 1,3 Millionen Patienten mit Cariprazin behandelt, und es war 2023 das 46. meistverkaufte innovative Arzneimittel, mit einem Umsatz von fast 3 Milliarden Dollar und einer reellen Chance, das meistverkaufte atypische Antipsychotikum der Geschichte zu werden," fügte Kóczián hinzu.

