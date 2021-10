Gedeon Richter : La cariprazine n'a pas d'interaction significative avec les contraceptifs hormonaux combinés

BUDAPEST, Hongrie, 15 octobre 2021 /PRNewswire/ -- Du 2 au 5 octobre 2021, lors de la 34e réunion annuelle du Collège Européen de Neuropsychopharmacologie (ECNP), de nouvelles données sur le nouvel antipsychotique, la cariprazine, ont été présentées par Gedeon Richter Plc. Selon les analyses, la cariprazine a été bien tolérée et il n'y a pas eu de diminution de l'efficacité ni d'interaction médicamenteuse négative dans le cas de patients prenant des contraceptifs oraux hormonaux. En outre, la cariprazine s'est également révélée efficace chez les patients atteints de schizophrénie résiduelle dans une analyse post-hoc, ce qui indique qu'elle constitue une option thérapeutique viable pour la sous-population chronique également.

La schizophrénie est un trouble psychiatrique chronique caractérisé par des symptômes positifs, négatifs, cognitifs et affectifs, et touche environ 1 % de la population. En cas de schizophrénie, la première ligne de traitement est un médicament antipsychotique. Si nombre de ces médicaments se sont avérés efficaces pour traiter les symptômes positifs, la gestion des symptômes négatifs et cognitifs reste souvent un défi. En outre, surtout dans le cas des antipsychotiques typiques, il existe des effets secondaires considérables qui entravent la qualité de vie.

Lors du 34e congrès de l'ECNP, de nouvelles données ont été présentées sur la cariprazine, un médicament antipsychotique de troisième génération ayant une activité agoniste partielle aux récepteurs de la dopamine D3/D2 et de la sérotonine 5-HT1A, ainsi qu'une activité antagoniste aux récepteurs 5-HT2B/5-HT2A.

Sur la base d'un essai clinique sur les interactions médicamenteuses, il a été démontré que la cariprazine n'a pas d'effet significatif sur la pharmacocinétique des contraceptifs oraux et que ceux-ci peuvent donc toujours être considérés comme une méthode de contraception adéquate pendant le traitement par la cariprazine.

En outre, des preuves ont également été fournies que la cariprazine pourrait être une bonne option de traitement pour les patients atteints de schizophrénie résiduelle, sur la base des résultats d'une analyse post-hoc d'un essai international de 26 semaines, randomisé, en double aveugle, contrôlé activement et à dose fixe flexible.

Les affiches scientifiques sont disponibles sur le site de GR .

Cariprazine

La cariprazine, un puissant agoniste partiel des récepteurs D3/D2 de la dopamine avec une liaison préférentielle aux récepteurs D3, est approuvée dans l'UE pour le traitement de la schizophrénie chez les adultes sous le nom de marque Reagila® et aux États-Unis pour le traitement de la schizophrénie et des épisodes maniaques, mixtes ou dépressifs associés au trouble bipolaire I sous le nom de marque Vraylar®. En outre, la cariprazine est étudiée comme un traitement d'appoint pour le trouble dépressif majeur chez les adultes. La cariprazine est protégée par un brevet sur la composition de la substance qui expire en 2029. La cariprazine a été découverte par Gedeon Richter Plc. et fait l'objet d'une licence accordée à AbbVie en Amérique et à Recordati en UEO.

À propos de Richter

À propos de (gedeonrichter.com)

À propos de Recordati

https://www.recordati.com/en/about_us/

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/872464/Gedeon_Richter_Logo.jpg

SOURCE Gedeon Richter Plc.