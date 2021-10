Geek Bar protège les droits et les intérêts des consommateurs en lançant plusieurs mesures anti-contrefaçon

« Geek Bar s'est attaché à protéger sa propre marque tout en accordant une grande importance à la santé des consommateurs. Les produits Geek Bar sont vendus aux adultes uniquement par des canaux de vente légitimes », a déclaré le directeur de Geek Bar. « Les produits de vapotage contrefaits et de mauvaise qualité sont fabriqués de façon artisanale et contiennent de l'huile de tabac et des piles non certifiées, ce qui peut entraîner de graves problèmes de sécurité. Nous avons et continuerons à maximiser nos efforts pour gérer et contrôler strictement les sources de vente. »

Depuis le début de l'année 2021, Geek Bar a accru la visibilité de sa marque et établi sa domination sur le marché des doses jetables. La société a reçu des informations sur des centaines de contrefaçons présumées qui ont été produites par des installations non qualifiées et mal équipées qui ont utilisé des moyens de production illégitimes pour réduire les coûts et maximiser le profit sans le moindre égard pour la santé de l'utilisateur et la sécurité d'utilisation du produit.

Le groupe de travail Geek Bar a mené des opérations internationales de lutte contre la contrefaçon. Par exemple, Geek Bar a récemment aidé les douanes britanniques à saisir 2 800 dosettes Geek Bar contrefaites ; en outre, Geek Bar a aidé les forces de l'ordre chinoises à résoudre trois affaires de contrefaçon de la marque. La chaîne industrielle criminelle qui comprenait la fabrication de plaques, les installations de production et les réseaux de vente a été démantelée, tandis que toutes les lignes de production et tous les équipements connexes ainsi que 35 000 contrefaçons de Geek Bar ont été saisis.

Geek Bar a respecté les normes internationales tout au long de la chaîne industrielle, de la recherche et du développement à la production et à la vente, et a reçu la plus haute certification TPD de l'Union européenne, qui garantit la sécurité et la réduction des risques. Dans le même temps, l'entreprise demande la certification de la Food and Drug Administration (FDA) américaine.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1656432/A_diagram_comparing_the_internal_parts_of_a_real_Geek_Bar_alongside_a_counterfeit_one.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1656433/A_diagram_shows_the_poorly_equipped_facilities_of_counterfeiting_factory.jpg

SOURCE Geekvape