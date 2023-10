Geek+ en tête du classement mondial des solutions de prélèvement de commande robotisées

Le nouveau classement réalisé par Interact Analysis place Geek+ numéro 1 du marché des solutions de préparation de commandes robotisées ainsi qu'entreprise leader des AMR pour la cinquième année consécutive

Le classement illustre l'adoption à grande échelle du système « goods to person » (Shelf-to-person) de Geek+, une solution de préparation de commandes abordable et flexible

ATLANTA, 5 octobre 2023 /PRNewswire/ -- Geek+, le leader mondial des robots mobiles pour la logistique, a été classé par la société de recherche Interact Analysis comme le leader mondial du marché des solutions robotisées de préparation de commandes. Les dernières prévisions de l'entreprise britannique soulignent la croissance continue de l'industrie de la robotique d'entrepôt et la position de leader de Geek+ dans les catégories des solutions robotisées de préparation de commandes et des robots mobiles autonomes (AMR). Dans la catégorie de préparation de commandes, la part de marché de Geek+ est plus du double de celle des entreprises classées deuxième et troisième.

Geek+ standard Shelf-to-Person robotic system for order fulfilment automation

Yong Zheng, fondateur et président directeur général de Geek+, a déclaré : « Ces classements montrent que nos produits, et particulièrement notre solution Shelf-to-Person, sont spécialement conçus pour répondre aux besoins d'une logistique flexible et rapide des entreprises des secteurs retail et du e-commerce. Nos équipes développent des systèmes conçus pour résoudre les défis liés à la pénurie de main-d'œuvre et aux exigences de débit rapide dans une économie incertaine. Ils accompagnent les entreprises dans leur croissance et nécessitent un investissement initial minimal. Dans le contexte économique actuel, il est clair que la robotique mobiles offrent la meilleure alternative aux systèmes d'automatisation traditionnels. »

Ash Sharma, directeur général d'Interact Analysis, a déclaré : « Nos recherches montrent la montée en puissance des robots mobiles, entraînée par la demande de systèmes flexibles, efficaces et évolutifs capables de répondre aux nouveaux défis de l'industrie tels que la livraison rapide, l'augmentation des coûts d'entrepôt et la rareté et la rétention de la main-d'œuvre. Geek+ a connu une croissance remarquable ces dernières années et continue d'innover avec ses solutions logistiques.

Geek+ a déployé plus de 30 000 robots mobiles pour plus de 700 clients mondiaux dans les secteurs de la vente au détail, de l'habillement, de la logistique tierce, dans l'industrie pharmaceutique et automobile. Elle possède le portefeuille de produits de traitement des commandes le plus étendu de l'industrie, notamment sa solution phare Shelf-to-Person, son système de stockage en hauteur tote-to-person (RoboShuttle), son système hybride de stockage et de préparation de palettes et son système de tri robotisé. Avec sa gamme complète de systèmes de préparation de commandes, Geek+ est fier d'offrir des solutions robotiques mobiles flexibles, efficaces, fiables et innovantes.

Geek+ est un leader mondial des solutions robotiques pour la logistique. Nous développons des solutions de robots mobiles autonomes (AMR) afin de permettre une automatisation flexible, fiable et très efficace pour les entrepôts et la gestion de la chaîne d'approvisionnement. Plus de 700 leaders industriels mondiaux font confiance à Geek+, qui a été reconnu leader mondial des robots mobiles autonomes. Fondé en 2015, Geek+ compte plus de 1 500 employés, avec des bureaux aux États-Unis, en Allemagne, au Royaume-Uni, au Japon, en Corée du Sud, en Chine continentale, à Hong Kong RAS et à Singapour.

