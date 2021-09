Geek Here estreia como o maior hub do Brasil dedicado ao universo geek

Na prática, isso significa que o público pode assistir ou ler uma reportagem sobre um anime e, na sequência, adquirir produtos dos personagens. Ou até participar de um fórum de discussão sobre games e se inscrever em um torneio com os seus parceiros de debates. Tudo supervisionado por meio de moderações e por um conteúdo que estimule a diversão saudável. Para isso, o hub conta com um time de profissionais especializados no universo geek e com extenso histórico em grandes veículos de comunicação.

À frente da curadoria de conteúdo da Geek Here está Anderson Abraços, referência no universo geek, com mais de 20 anos de experiência no mercado de marketing e especialista em criar programas e conteúdos integrados à estratégia de marketing de conteúdo. Abraços é um dos fundadores do reconhecido programa Mais Geek.

"Queremos revolucionar a maneira como as pessoas consomem o entretenimento geek, entregando vários produtos com conexão, responsabilidade e diversão. Reforçamos muito essa questão da responsabilidade, pois nos preocupamos muito em formar uma comunidade saudável, com base em princípios como a cordialidade e o espírito esportivo", destaca Abraços.

O hub também conta com uma consultoria exclusiva da Angelotti Licensing, uma das mais renomadas agências de licenciamento nacional e que reúne em seu portfólio as principais séries de animações japonesas, como Naruto, Boruto, Dragon Ball, Os Cavaleiros do Zodíaco, One Piece, Digimon e Yu-gi-oh, além de produções como Godzilla.

Modelo de negócio com alta tecnologia

A Geek Here conta com tecnologia de última geração para transmissão ao vivo, gravações simultâneas, estúdios para edição de podcast, mesacast e lives. À frente do negócio está o empresário Fábio Martins, com carreira sólida na indústria farmacêutica, sócio-fundador de distribuidoras de medicamentos e da BLS Tech, uma das maiores empresas globais especializadas em integração logística.

Do ponto de vista de negócio, Martins destaca que o canal propicia robusto marketplace por ter como característica um ambiente de descontração e entretenimento. "No próprio portal é possível ter acesso a uma série de produtos que são objetos de desejo tanto do público geek quanto de saudosistas", afirma o CEO.

Além disso, a característica 360° de hub permite aos anunciantes estar em todos os conteúdos em diferentes mídias, algo que só o Geek Here consegue oferecer hoje no Brasil. "Uma campanha que começa na TV vai para o site, passa pelas mídias sociais e termina no podcast. É uma abrangência enorme e que fala com diferentes públicos em diferentes plataformas", completa Martins.

Saiba mais sobre o ecossistema Geek Here

Mais Geek

Programa geek mais longevo da televisão aberta no Brasil com seis anos de existência, o Mais Geek volta à televisão aberta, mas em nova emissora, que será revelada em breve. O Mais Geek tem 134 mil inscritos no YouTube, com mais de 11 milhões de visualizações. No Instagram são 218 mil seguidores e, no Facebook, 280 mil.

Portal

Portal de notícias com o melhor sobre animes, e-sports, games, cinema, séries, tokusatsu, quadrinhos, entre outros. O canal também traz vídeos inéditos todos os dias, análises e lives.

Comunidade

Um lugar para o geek chamar de seu! As comunidades são a atração principal da Geek Here, com um ótimo ambiente interativo, onde as comunidades de animes, e-sports, games, séries, tokusatsu e quadrinhos poderão participar e conversar sobre os temas que tanto amam. A interação entre as comunidades também será possível por meio de vídeos e nas mídias sociais, assim como em lives com expoentes dessas comunidades para conversar e jogar divertidamente.

Marketplace

O marketplace da Geek Here abrange lojas oficiais dos animes Naruto, Dragon Ball, One Piece e Os Cavaleiros do Zodíaco; loja para gamers, como Steel Series e Razer; produtos para colecionadores, como Action Figures e Funko Pop; produtos temáticos, como canecas, copos, almofadas e toalhas; e produtos originais das marcas Geek Here e Mais Geek licenciados com as principais fabricantes do mundo.

Podcast

Programas divertidos com análises dos principais acontecimentos do mercado, tais como animes, séries e games. O podcast também traz as principais novidades do segmento de games e esportes, bate-papo inteligente sobre tudo do mercado geek e entrevistas com celebridades e influenciadores. Todo conteúdo é 100% produzido nos estúdios da Geek Here e distribuído tanto no portal quanto nas principais plataformas de podcast do mercado.

Baladas e Torneios

Para reunir fãs de todas as comunidades, a partir de 2022 – conforme liberação de protocolos de segurança -, a Geek Here organizará baladas temáticas com o melhor da música, cosplays, drinks temáticos e muito mais. Também promoverá campeonatos de jogos de luta e de esportes.

Geek Here Festival

O Geek Here Festival será o lugar para as pessoas se conhecerem e se divertirem e contará com espaço digital exclusivo: www.geekherefestival.com.br

A proposta é levar os fãs para dentro do mundo de suas séries favoritas por meio de um festival jamais visto no Brasil. Além da cenografia e ambientação de cada metro quadrado do espaço reservado, o Geek Here Festival terá atrações para toda a família: exposições, campeonatos, desafios cosplay, shows, área de alimentação variada, workshops, dubladores etc.

A data será confirmada conforme a liberação para a organização de eventos deste porte no período pós-pandêmico.

Mídias Sociais

As ações nas mídias sociais contemplam conteúdo exclusivo para os canais do Geek Here e Mais Geek; postagens que se completam ao conteúdo da TV; descontos exclusivos para quem acessar as mídias sociais; eventos especiais baseados em sazonalidade e interações no TikTok.

Streaming

Baseado em Alphaville, polo comercial da Grande São Paulo, o centro de comando da Geek Here conta com seis estúdios equipados com a mais alta tecnologia para geração de conteúdo, podendo realizar transmissões ao vivo por horas.

