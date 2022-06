Geekbuying lança nova estratégia de marca e identidade visual no 10º Aniversário

A Geekbuying escolhe azul e vermelho como as principais cores do novo logotipo, enquanto a cor de fundo do site é azul e branco. A letra G inicial está localizada em uma "sacola de compras" após o design da fonte; a terra é usada como o protótipo para simplificar o corte do círculo abstrato na parte "ing". Simboliza que a Geekbuying agora está e continuará a estar comprometida em estabelecer um canal de marca global eficiente no futuro.

Nos últimos dez anos, a Geekbuying demonstrou totalmente o seu potencial como líder de marcas chinesas que são comercializadas no exterior. Com sua expansão global de marketing, a empresa está comprometida em levar para o mundo as marcas e commodities de alta qualidade da China, uma cadeia de suprimentos eficiente e um atendimento ao cliente de primeira classe. O fundador da Geekbuying declarou: "O décimo aniversário é uma oportunidade para a Geekbuying obter progressos. Nossa missão é nos dedicar à construção de um canal de marca eficiente para ser comercializada no exterior. Temos três valores essenciais: respeitar as pessoas, superar as expectativas dos clientes e buscar a excelência. Sempre acreditamos que os usuários são a força motriz e ser a empresa mais transparente é sempre o nosso objetivo."

Com base em uma atualização completa da marca, a Geekbuying lançará a comemoração do décimo aniversário em junho, lançará e aplicará totalmente a nova imagem e preparará muitos descontos promocionais para todos os clientes.

Sobre a Geekbuying

Fundada em 2012, a Geekbuying.com vendeu ao longo dos anos milhões de produtos em todo o mundo. Dez anos de crescimento e desenvolvimento permitiram que a Geekbuying estabelecesse parcerias sólidas com mais de 2 mil marcas de renome mundial. Algumas das marcas com as quais trabalhamos em estreita colaboração são Eleglide, Roborock, Jimmy e muito mais.

Visite: https://www.geekbuying.com

Contato:

Ella

+86-(0)755-23943772

[email protected]

Logotipo - https://mma.prnewswire.com/media/1833354/Geekbuying.jpg

FONTE Geekbuying

SOURCE Geekbuying