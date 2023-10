GEEKOM célèbre son 20ème anniversaire

TAIPEI, 11 octobre 2023 /PRNewswire/ -- En 2023, GEEKOM, groupe pionnier dans l'industrie des mini-PC, célèbre fièrement son 20e anniversaire et se projette dans un avenir collectif de brillance technologique.

GEEKOM

Fondé en 2003 à Taïwan, GEEKOM s'est lancé dans une aventure alimentée par une passion pour la technologie et un engagement dans la recherche et le développement. Au cours des 20 dernières années, elle a cultivé une expertise inestimable et accumulé un grand nombre de technologies fondamentales. En 2010, GEEKOM s'est concentré sur les mini-PC, déclenchant un périple de 13 ans d'avancées technologiques continues. Aujourd'hui, GEEKOM est un leader mondial, avec plus de 3 millions d'utilisateurs et des produits vendus dans plus de 130 pays.

L'engagement de GEEKOM en faveur de l'innovation est illustré par sa maîtrise de plus de 300 technologies de base brevetées, ce qui lui a valu un taux d'éloge retentissant de 100 % de la part de plus de 1 000 médias internationaux de premier plan. En outre, 2 000 leaders d'opinion ont endossé avec brio les produits GEEKOM, recueillant plus d'un milliard de vues.

Au cœur de la philosophie de GEEKOM, il y a cette philosophie : « Nous aimons, nous poursuivons ». Elle signifie un amour inébranlable pour le potentiel illimité de la technologie, une passion pour l'excitation de l'innovation et une appréciation profonde de ses clients. La confiance des clients est le moteur de la perpétuelle quête d'excellence de GEEKOM, tandis que les besoins des clients alimentent ses innovations permanentes. GEEKOM refuse de se reposer sur ses lauriers, s'efforçant toujours d'apporter chaleur et dévouement dans chaque interaction avec le client.

Le parcours de GEEKOM est jalonné d'innovations révolutionnaires :

2003 : Création à Taiwan, le royaume de l'informatique.

2005 : Introduction du premier ordinateur portable équipé d'un processeur Intel, vendu à plus de 200 000 exemplaires par an.

2008 : Production en série de la première tablette PC basée sur le QUALCOMM8227, avec des ventes annuelles dépassant les 150 000 unités.

2010 : Lancement du Mini IT3, marquant une orientation dédiée aux mini PC.

2021 : Dévoilement de la Mini IT11 dans le monde entier, avec un renouvellement complet de la marque et une expansion internationale ambitieuse.

2023 : Lancement du premier mini-PC au monde équipé d'un processeur i9 de 13e génération et d'une mini-carte mère - le Mini IT13.

Pour exprimer sa profonde gratitude à ses clients fidèles et à ses partenaires de confiance pour leur soutien indéfectible au fil des ans, GEEKOM lancera une campagne de remerciement spéciale sur son site web officiel du 1er octobre au 5 novembre 2023.

GEEKOM a franchi une étape importante après 20 ans de collaboration avec ses clients et ses partenaires. Pour ce qui est de l'avenir, GEEKOM s'engage à collaborer avec tous pour créer un avenir commun et meilleur.

Restez connecté avec GEEKOM :

Site Web : www.geekom.fr

YouTube : GEEKOM PC

Facebook : GEEKOM

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2241159/GEEKOM.jpg

SOURCE GEEKOM