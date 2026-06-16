GEEKOM lance sa plus grande promotion estivale de 2026, avec des réductions sur tout le magasin et des prix inférieurs à ceux du Prime Day

TAIPEI, 16 juin 2026 /PRNewswire/ -- GEEKOM se prépare à lancer le 15 juin sa plus grande promotion estivale de 2026, proposant des réductions sur l'ensemble de sa gamme de mini-ordinateurs. Tous les produits bénéficieront d'une réduction d'au moins 15 %, tandis que certains modèles bénéficieront de réductions de 20 %, 25 % ou plus. Plusieurs des meilleures offres de cette promotion devraient également proposer des prix plus avantageux que ceux du Prime Day de cette année.

Forte de plus de 23 ans d'expérience dans la fabrication d'ordinateurs et le développement de produits, la société GEEKOM est spécialisée dans les mini-ordinateurs et les ordinateurs portables haute performance destinés aux particuliers, aux professionnels, aux créateurs et aux entreprises. Les produits de l'entreprise font l'objet de tests de qualité rigoureux et bénéficient d'une garantie de trois ans, ce qui contribue à faire de GEEKOM une marque de confiance dans le domaine de l'informatique compacte.

Cette promotion concerne certains des mini-ordinateurs les plus populaires de GEEKOM, allant des systèmes abordables pour un usage quotidien aux modèles phares compatibles avec l'IA. L'ordinateur portable GEEKOM A5 Pro allie performances élevées, efficacité énergétique et excellent rapport qualité-prix, ce qui en fait un choix idéal pour le télétravail, les loisirs et les tâches quotidiennes. Par ailleurs, le GEEKOM A6, un modèle très populaire équipé d'un processeur AMD Ryzen™ 7 6800, s'est forgé une réputation de modèle polyvalent de la gamme grâce à sa capacité à gérer avec aisance le travail, les loisirs et le multitâche.

Les utilisateurs à la recherche de performances accrues peuvent profiter de réductions sur le GEEKOM A7 Max et le modèle phare A9 Max. Équipé de processeurs AMD Ryzen™ 9 et d'une carte graphique Radeon™ 780M, l'A7 Max est conçu pour la création de contenu, le multitâche et les jeux peu gourmands en ressources. L'A9 Max repousse encore plus loin les limites de la performance grâce à la technologie AMD Ryzen™ AI 9 HX 470 et à une puissance de calcul IA pouvant atteindre 86 TOPS, ce qui en fait le choix idéal pour les charges de travail IA, les applications créatives et les tâches professionnelles exigeantes — le tout dans le format compact caractéristique de GEEKOM.

Les soldes d'été concernent également les ordinateurs portables GEEKOM, notamment le GeekBook X16 Pro. Équipé de processeurs Intel® Core™ Ultra 9, le X16 Pro allie performances de haut niveau à une conception légère et portable, offrant ainsi aux étudiants, aux professionnels et aux télétravailleurs une solution performante pour la productivité, la création de contenu et l'informatique au quotidien lors de leurs déplacements.

Des ordinateurs grand public aux stations de travail compatibles avec l'IA en passant par les ordinateurs portables haut de gamme, la promotion d'été 2026 de GEEKOM propose certains des prix les plus intéressants de l'année.

La promotion débute le 15 juin et sera disponible pour une durée limitée sur la boutique officielle GEEKOM. Pour plus d'informations sur les soldes d'été, veuillez consulter la boutique officielle de GEEKOM.