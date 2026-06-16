GEEKOM、全品割引とプライムデーよりも安い価格を掲げ、2026年最大のサマーセールを開始

台北、2026年6月15日 /PRNewswire/ --GEEKOMは、6月15日より2026年最大規模のサマーセールを開催し、ミニPCの全ラインナップを対象に全店一斉割引を実施します。すべての商品が最低15％オフとなりますが、一部のモデルについては20％、25％、あるいはそれ以上の割引が適用されます。このプロモーションの目玉商品には、今年のプライムデーの価格を下回るものもいくつかあると見込まれています。

コンピュータ製造および製品開発において23年以上の実績を持つGEEKOMは、一般ユーザー、プロフェッショナル、クリエイター、および企業向けに、高性能なミニPCやノートPCを専門に提供しています。同社の製品は、厳格な品質検査と3年間の保証によって支えられており、これによりGEEKOMはコンパクトコンピューティング分野において信頼されるブランドとしての地位を確立しています。

本キャンペーンは、GEEKOMの人気のミニPCの一部も対象としており、手頃な価格の日常使いモデルからAI対応のフラッグシップモデルまで幅広く取り揃えています。GEEKOM A5 Proは、高いパフォーマンス、省エネ性、そしてコストパフォーマンスを兼ね備えており、在宅勤務、エンターテインメント、そして日々の業務に最適です。一方、ベストセラーのGEEKOM A6は、AMD Ryzen™ 7 6800プロセッサーを搭載し、仕事、エンターテインメント、マルチタスクを難なくこなすことができることから、ラインナップの中でも万能機として評価があります。

さらなるパフォーマンスを求めるユーザーは、GEEKOM A7 Maxや、フラッグシップモデルのA9 Maxの割引特典をご利用いただけます。AMD Ryzen™ 9 プロセッサーとRadeon™ 780Mグラフィックスを搭載したA7 Maxは、コンテンツ制作、マルチタスク、そして軽めのゲームプレイを想定して設計されています。A9 Maxは、AMD Ryzen™ AI 9 HX 470テクノロジーと最大86 TOPSのAI性能により、パフォーマンスをさらに向上させています。GEEKOMならではのコンパクトな筐体でありながら、AIワークロード、クリエイティブアプリケーション、そして高負荷なプロフェッショナル向けタスクに最適な選択肢となっています。

サマーセールには、GEEKOMのノートパソコンや、GeekBook X16 Proも対象となっています。Intel® Core™ Ultra 9 プロセッサーを搭載したX16 Proは、高いパフォーマンスと軽量で持ち運びやすいデザインを両立させており、学生、ビジネスパーソン、リモートワーカーに対し、外出先での生産性向上、コンテンツ制作、そして日常的なコンピューティングに最適なソリューションを提供します。

日常使いのPCからAI対応ワークステーション、プレミアムノートPCに至るまで、GEEKOMの2026年サマーセールでは、同社にとって今年最もお得な価格帯の製品を取り揃えています。

6月15日より開始される本キャンペーンは、GEEKOM公式ストアにて期間限定で実施されます。サマーセールの詳細については、GEEKOM公式ストアをご覧ください。

SOURCE GEEKOM