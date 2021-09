GeekVape passa no teste TÜV e aplica tecnologia de carregamento rápido a cigarros eletrônicos pela primeira vez

SHENZHEN, China, 27 de setembro de 2021 /PRNewswire/ -- A SHENZHEN GEEKVAPE TECHNOLOGY CO., LTD ("Geekvape"), marca de cigarros eletrônicos de renome mundial, anunciou hoje que passou na rigorosa bateria de testes da Technischer Überwachungsverein (TÜV) para sua Safe Fast Charge, a primeira aplicação de tecnologia de carregamento rápido do mundo para cigarros eletrônicos. Produtos equipados com essa tecnologia garantem carregamento rápido e seguro via USB-C em 15 minutos e uma duração de bateria ultra longa.

A TÜV, ou Associação de Inspeção Técnica, é um grupo de empresas independentes na Alemanha que testa, inspeciona e audita produtos e soluções quanto à segurança, proteção e sustentabilidade. Equipada com duas baterias conectadas em série, a tecnologia Safe Fast Charge da Geekvape atingiu 96,43% da corrente de carga e capacidade da bateria após mais de 300 rodadas de testes de carga e descarga da TÜV, superando em muito o padrão internacional de 80%. O componente da bateria adota a tecnologia de carregamento e descarregamento de múltiplos eletrodos, que equilibra bem a temperatura e a eficiência de carregamento das baterias e consegue uma carga rápida e segura.

"Na Geekvape, aderimos apenas aos mais rigorosos padrões de segurança globais. Nossa tecnologia Safe Fast Charge foi rigorosamente testada por grandes entidades independentes, como a TÜV e a FCC. Como resultado, podemos dizer com confiança que conseguimos a primeira tecnologia de carregamento rápido de cigarros eletrônicos do mundo que é verdadeiramente segura e durável", disse Siner Kong, gerente de produtos da Geekvape.

Com várias marcas de baterias diferentes no mercado, a segurança, a qualidade e o preço de cada cigarro eletrônico podem variar drasticamente. Quando os fabricantes compram baterias de baixo custo que não foram rigorosamente verificadas e certificadas, isso pode levar a riscos de segurança, especialmente ao usar tecnologias de carregamento rápido de alta corrente.

Para garantir o mais alto nível de proteção para seus consumidores, a Geekvape usa apenas suas próprias baterias integradas em seus produtos de cigarro eletrônico. Cada célula da bateria Geekvape passa por dezenas de milhares de rodadas de testes criteriosos, incluindo compressão, curto-circuito, queda, sobredisparo, exposição a alta temperatura e vibração. A célula é então rigorosamente verificada pelo fabricante, resultando em uma experiência de carregamento rápido verdadeiramente segura e revolucionária. Além da segurança, o excelente desempenho nos testes da TÜV demonstra a imensa durabilidade da tecnologia Safe Fast Charge, atenuando quaisquer preocupações de que uma bateria integrada envelhecerá rapidamente devido a uma redução na capacidade.

Além dos testes da TÜV, a tecnologia Safe Fast Charge da Geekvape foi aprovada nos padrões globais de regulamentação de segurança de baterias IEC61960 e ICE62133.

FONTE Geekvape

SOURCE Geekvape