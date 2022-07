Geekvape wurde zur 14. ICCMS 2022 für die branchenweit erste CFD-Anwendung zur Optimierung der Struktur von Keramikzerstäubern eingeladen

Nach Angaben von ICCMS hat die Konferenz seit ihrer Gründung im Jahr 2009 erfolgreich in Italien, China, Australien, den Niederlanden und anderen Ländern und Regionen stattgefunden, wobei fast 2.000 Experten und Wissenschaftler aus der ganzen Welt an der Konferenz und mehr als 200 wissenschaftlichen Sitzungen teilgenommen haben. Alle angenommenen Beiträge werden in der Reihe International Conference Proceedings Series von ACM veröffentlicht, die in der ACM Digital Library archiviert und von Ei Compendex, Scopus usw. indexiert wird.