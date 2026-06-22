Geely Farizon, WeRide et Kwoon Chung lancent des robotaxis à conduite à droite lors du Salon international de l'automobile et de la chaîne d'approvisionnement 2026 (Hong Kong), accélérant ainsi leur expansion mondiale

HONG KONG, 23 juin 2026 /PRNewswire/ -- Geely Farizon New Energy Commercial Vehicle Group (Geely Farizon), première marque chinoise de véhicules utilitaires à énergie nouvelle, a signé un accord de coopération stratégique avec WeRide, leader mondial des technologies de conduite autonome, et Kwoon Chung Bus Holdings Limited, l'un des principaux opérateurs de transports publics de Hong Kong, lors du Salon international de l'automobile et de la chaîne d'approvisionnement 2026 (Hong Kong)

Song Zhaohuan, Vice President of Geely Farizon New Energy Commercial Vehicle Group; Li Yifan, Vice President of WeRide; and Timothy Wong, Executive Director of Kwoon Chung Bus Holdings, sign a cooperation agreement, witnessed by Mike Fan, CEO of Geely Farizon New Energy Commercial Vehicle Group; Tony Han, Founder and CEO of WeRide; and Matthew Wong, Chairman of Kwoon Chung Bus Holdings Limited.

Cette collaboration permettra le développement conjoint d'un robotaxi destiné à la production en série et conçu pour les marchés où la conduite se fait à droite, sur la base de la plateforme GXR existante fabriquée en usine, en tirant parti de leurs atouts respectifs dans la fabrication de véhicules à énergie nouvelle, l'innovation en matière de conduite autonome et l'exploitation des transports publics. Grâce à cette avancée, Hong Kong sera la première ville à déployer des services commerciaux de « Robotaxi » à conduite à droite, marquant ainsi le passage du secteur des « Robotaxi » à une véritable adaptabilité mondiale et apportant des solutions de mobilité autonome révolutionnaires aux marchés de la conduite à droite du monde entier.

Kwoon Chung Smart Mobility, filiale de Kwoon Chung Bus Holdings, a déjà déployé à Hong Kong des Robotaxi GXR à conduite à gauche et obtenu un permis d'essai pour la conduite autonome ; des essais sur route sont d'ores et déjà en cours sur les voies publiques de la ville. Sur cette base, l'alliance tripartite poursuivra le développement de produits, les essais sur route et les essais opérationnels adaptés aux marchés où la conduite se fait à droite.

Comme il n'existe actuellement aucun robot-taxi à conduite à droite sur le marché, ce nouveau modèle est le premier du secteur à avoir été entièrement conçu dès le départ pour répondre aux normes de conduite à droite. Au-delà d'une simple adaptation du Robotaxi GXR à conduite à gauche, ce projet s'appuie sur les capacités de production en série éprouvées de Robotaxi GXR pour mener à bien un développement entièrement original, couvrant la conception du véhicule, le logiciel de conduite autonome et la conception de l'interface homme-machine (IHM), le tout entièrement adapté aux règles de circulation, aux conditions routières et aux exigences opérationnelles propres aux territoires où la conduite se fait à droite. L'amélioration des performances fondamentales en matière de perception, de jugement et de contrôle du châssis garantit aux motards une mobilité autonome sûre, fluide et intuitive.

Hong Kong figure parmi les premiers marchés sur lesquels sera déployé le nouveau Robotaxi à conduite à droite, grâce à son environnement de transport très international et à son cadre réglementaire solide. Ensemble, les trois entreprises vont accélérer la validation des produits, les essais et le lancement des premières opérations commerciales, tout en développant un modèle évolutif et reproductible. Ce modèle sera déployé sur d'autres marchés clés où l'on roule à droite à l'échelle mondiale, notamment à Singapour, au Royaume-Uni, au Japon et en Australie, en s'appuyant sur une expérience locale éprouvée pour soutenir une expansion mondiale plus large.

Cette collaboration s'appuie sur le partenariat solide entre Geely Farizon et WeRide dans le domaine de la production en série de robotaxis et de leur déploiement commercial. En octobre 2024, les deux parties ont lancé le Robotaxi GXR, basé sur la plateforme SV de Geely Farizon, qui a commencé à être exploité à des fins commerciales en mode entièrement autonome à Pékin en l'espace de quatre mois, puis à Guangzhou en août 2025. En mars de cette année, Geely Farizon et WeRide ont signé un accord de coopération approfondie en vue de dévoiler une nouvelle version améliorée du Robotaxi GXR, préinstallé et destiné à la production en série.