Geely signe un accord de collaboration stratégique pour conclure sa tournée sino-européenne avec Shell

La tournée européenne « Challenge 100 Degrees - Geely Goes Global, Powered by Shell » (« Défi 100 degrés - Geely parcourt le monde, aidé par Shell ») s'est conclue au centre des sports automobiles emblématique de Goodwood, au Royaume-Uni. Dans le même temps, Geely Auto Group et Shell ont signé un accord de coopération stratégique mondial élargissant leur coopération au-delà des lubrifiants. La conclusion de la tournée organisée conjointement et la signature de ce nouvel accord de coopération témoignent de la participation active de Geely Auto au marché mondial, du partage d'opportunités stratégiques sur la nouvelle route de la soie (« One Belt, One Road »), et de l'accélération de l'objectif de la société, qui vise à devenir l'un des dix plus grands constructeurs automobiles au monde.

(Photo: https://mma.prnewswire.com/media/702832/Geely_Shell_Goodwood.jpg )

(Photo: https://mma.prnewswire.com/media/702830/Geely_Goodwood.jpg )

Après plus d'un mois passé à voyager depuis Xi'an, en Chine, la flotte de nouvelles voitures Bo Yue de Geely est arrivée à Goodwood pour la cérémonie de clôture de la tournée « Challenge 100 Degrees ». Le convoi a traversé 58 villes dans neuf pays, s'arrêtant à Moscou, Minsk, Hambourg et Paris, pour finir à Goodwood, au Royaume-Uni. Au manoir de Goodwood, la flotte a été chaleureusement accueillie par M. An Conghui, PDG de Geely Auto Group, M. Huibert Vigeveno, vice-président exécutif du commerce mondial chez Royal Dutch Shell et une flotte de voitures de la famille de marques Geely, y compris Lotus, LEVC et Lynk & Co.

L'équipe a été confrontée à plus d'une douzaine de types de conditions de route difficiles et a parcouru 108 degrés de longitude à travers trois zones climatiques différentes afin d'effectuer ce voyage sans précédent. Non seulement la tournée « Challenge 100 Degrees » a démontré la capacité du Bo Yue à traverser le monde, mais elle a démontré au monde entier la qualité de la voiture, le savoir-faire et le caractère de la marque, ainsi que la vitalité des marques automobiles chinoises.

Seulement 25 mois après son lancement, le Bo Yue s'est vendu à plus de 500 000 exemplaires, se plaçant en tête des ventes de SUV en Chine. Au cours de la tournée « Challenge 100 Degrees », le Bo Yue a fait la course avec des chars à Moscou, a été testé au centre technologique de Shell à Hambourg, a concouru sur la terre sacrée des sports automobiles, le circuit du Nürburgring, et a été soumis à des tests de conduite hors-piste à Goodwood afin de prouver que le Bo Yue était à la hauteur de sa réputation.

En 2018, Geely prévoit de construire un nouveau studio de conception au Royaume-Uni pour assister la marque Lotus, ainsi qu'un nouveau centre de recherche et de développement en Europe qui fera partie d'un système de développement innovant comprenant cinq grands centres de recherche et de développement et cinq studios de conception à travers le monde.

