Geespace demonstriert seine Ambitionen für die Mobilität der Zukunft auf dem Münchner SatNav-Gipfel

MÜNCHEN, 16. März 2023 /PRNewswire/ -- Vom 13. bis 15. März fand in der bayerischen Landeshauptstadt der 2023 Munich Satellite Navigation Summit statt. Als einziges chinesisches kommerzielles Luft- und Raumfahrtunternehmen auf dem Gipfel präsentierte Geespace seinen Konstruktionsplan für die Future Mobility Constellation und hielt einen Vortrag zum Thema "Aerospace Technology Empowering Future Mobility".

Das Thema des diesjährigen Munich SatNav Summit ist GNSS - Empowering Mobility For Air, Land, Sea... And Beyond! Vertreter aus der ganzen Welt tauschten Ideen aus und diskutierten Themen wie den Entwicklungsstand und die Trends der drei globalen Navigationssatellitensysteme (GPS, GALILEO und BDS) sowie regionale Navigationssatellitensysteme.

Geespace ist ein in Shanghai ansässiges Einhorn-Unternehmen der kommerziellen Luft- und Raumfahrt, das sich auf die Herstellung und Anwendung von Satelliten konzentriert. Laut seiner Website baut Geespace die erste Future Mobility Constellation der Welt und hat bereits die ersten 9 Satelliten im Juni 2022 erfolgreich in die Umlaufbahn gebracht. Das Unternehmen verfügt über eine Satelliten-MegaFactory, in der täglich ein kompletter Satellit hergestellt wird. Geespace ist eine Tochtergesellschaft von Geely, einem chinesischen Autogiganten, der weltweit anerkannte Marken wie Volvo, Lotus, Polestar, Lynk&Co, Zeekr, Farizon Auto (Geely New Energy Commercial Vehicles) und so weiter besitzt. Es ist erwähnenswert, dass Geely im Jahr 2022 weltweit insgesamt mehr als 2,3 Millionen Autos verkauft hat. Dies ist bezeichnend für den erfolgreichen technologischen Wandel und die globale Ausdehnung Chinas.

In diesem Jahr nahm Geespace auf dem Munich SatNav Summit an der Session "Positioning, Navigation and Timing from Low Earth Orbit" teil und berichtete in einem Sonderbericht über seine technologischen Innovationen und die globalen Anwendungsmöglichkeiten der Future Mobility Constellation. Geespace plant, bis 2025 die Aufstellung von 72 Satelliten abzuschließen, die die erste Phase der Konstellation bilden und Satellitendaten-Anwendungsdienste auf der ganzen Welt bereitstellen werden.

Im Bereich der zukünftigen Mobilität hat Geespace eine strategische Zusammenarbeit mit Automarken wie Zeekr, Lynk&Co und Farizon Auto begonnen, um durch den Einsatz von PNT (Positioning, Navigation and Timing)-Technologie in den Bereichen autonomes Fahren, intelligente vernetzte Fahrzeuge und intelligente Logistik eine umfassende Befähigung zu fördern. Geespace zielt auf potenzielle Märkte wie die Mobilität der Zukunft und die Unterhaltungselektronik ab, setzt Vorzeigeprodukte ein, erkundet die chinesischen und globalen Märkte, trägt mit seinen erdnahen Satelliten zum umfassenden PNT-System bei und fördert PNT-Dienste auf marktorientierte, technologieorientierte und internationale Weise, um der Öffentlichkeit eine Vielzahl von Anwendungsdiensten zu bieten.

Geespace ist das einzige kommerzielle Luft- und Raumfahrtunternehmen in China, das ein geschlossenes Geschäftsmodell entwickelt hat, das die gesamte Industriekette von der Forschung und Entwicklung über die Herstellung, Telemetrie und Steuerung bis hin zu Anwendungen abdeckt. Durch die Zusammenarbeit mit dem Automobilriesen Geely strebt Geespace Synergien zwischen der Luft- und Raumfahrt- und der Automobilindustrie an, indem es sich vollständig am Geschäft mit autonomen und vernetzten Fahrzeugen beteiligt.

SOURCE Geespace