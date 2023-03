GEF E WISE VÃO ACOLHER A MAIOR CONFERÊNCIA SOBRE EDUCAÇÃO DA AMÉRICA LATINA

Um fórum inovador para promover a transformação do ensino e da aprendizagem na região

MADRID, and DOHA, Catar, 14 de março de 2023 /PRNewswire/ -- Mais de 800 responsáveis do setor da educação mundial vão se reunir no "GEF & WISE @Medellín" para debater sobre a construção do futuro da educação na América Latina.



Organizado conjuntamente pelo GEF (Global Education Forum), uma iniciativa da Instituição de Ensino SEK, e pelo WISE, um Projeto da Qatar Foundation, o evento, com a duração de um dia, é o maior encontro sobre educação realizado até à data na América Latina.

O evento, com realização prevista para 24 de maio de 2023 em Medellín, Colômbia, sob o lema "Mais além da educação – Envolver toda a sociedade na aprendizagem", terá lugar na Universidade EAFIT, uma instituição de ensino líder no país. O foco será no fortalecimento do ecossistema mundial da educação e na construção de novas pontes, sobretudo na América Latina.

Em Medellín, o GEF e o WISE se unem numa plataforma mundial de debate e ação para líderes de opinião, profissionais, docentes, inovadores, ONG, representantes e especialistas em educação para debater temas intersetoriais, como o futuro da educação, os ecossistemas de aprendizagem, o espírito empresarial e a sustentabilidade, o bem-estar e a aprendizagem, bem como a liderança na educação.

Para estimular o debate, será organizado um programa de atividades anteriores e posteriores ao fórum com vários membros, entre as quais se contam o Medellín Global Citizenship Challenge, uma atividade organizada, acolhida e financiada pelo Colégio San José de Las Vegas, na qual equipes de estudantes de diferentes nacionalidades trabalharão em projetos para abordar desafios reais como os existentes nas comunidades de Medellín. No dia 25 de maio, a Universidade EAFIT também acolherá o Festival de Futuros, um evento centrado nas tendências do futuro na educação.

O fórum contará com a participação de importantes membros locais como a Universidade EAFIT, a Fundação Escuela Nueva, a Fundação Pies Descalzos, o Colégio San José de las Vegas, a Marymount School, COMFAMA, Cosmo Schools, RUTA N, e o Governo Municipal de Medellín.

As edições anteriores do WISE e GEF tiveram lugar em Accra, Pequim, Madrid, Tunes, Nova Iorque e Paris. Estes eventos internacionais baseiam-se na colaboração com as partes interessadas para impulsionar a transformação da educação com os principais

agentes de mudança e influenciadores, tendo em vista a geração de um impacto tangível na área da educação.

Para se manter informado WISE: wise-qatar.org

Para se manter informado GEF: globaleducationforum.org

Contato de mídia: [email protected]

Logotipo - https://mma.prnewswire.com/media/969958/Wise_Logo.jpg

FONTE WISE

SOURCE WISE